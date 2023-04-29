Десять ошибок во время садовых весенних работ, и как их избежать

Преждевременная стрижка травы

В большинстве случаев весной люди начинают стричь траву слишком рано. В начале сезона ей нужен покой, и в апреле газонокосилку вытаскивать из сарая не стоит. Начинать регулярно стричь траву надо со второй половины мая, позволив ей вырасти довольно высокой, чтобы растения набрались сил после зимы. Поначалу газон нужно стричь реже, а в течение лета - чаще.

Ранняя посадка в грунт

Почти каждую весну в первые же теплые дни нам хочется посадить цветы, кусты, живую изгородь, но потом холод, как правило, возвращается и может свести на нет все труды. Посадочные работы нельзя начинать до того, как почва полностью оттает, а прогнозы погоды станут оптимистичными. С высадкой большинства растений можно подождать до начала мая, а огуречную и помидорную рассаду не стоит высаживать в грунт раньше конца мая.

Недостаточно места для растений

В погоне за цветущим садом цветы, декоративные кусты и деревья часто сажают слишком кучно, не учитывая, сколько пространства на самом деле надо каждому растению. Как правило, люди почему-то недооценивают потенциал роста рододендронов и кустов гортензии, но то же самое может произойти с другими растениями. В любом случае, перед высадкой растений в грунт нужно изучить, насколько они способны вырасти в высоту и в ширину.

Неподходящее время для обрезки

Обрезать кусты, деревья и живую изгородь лучше всего весной. В то же время у растений разные потребности, и не стоит стричь их все в один день одинаковым способом. Например, изгородь из молодых хвойных деревьев стоит обрезать крайне осторожно, а стричь ее смело можно только после того, как деревья достигнут желаемой высоты и ширины.