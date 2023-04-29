Десять ошибок во время садовых весенних работ, и как их избежать

Для весеннего пробуждения саду требуется внимание и забота. Эвели Уйбометс, руководитель магазина K-rauta Tondi, рассказывает о самых распространенных ошибках, которые могут поджидать садовода весной, и о том, как их избежать.
Каждый опытный садовод в курсе, какие растения будут хорошо себя чувствовать на его участке, а какие рискуют зачахнуть.
Почва не подходит для растения
Например, кусты черной смородины любят глинистую почву, а рододендрон и культурная черника – кислую торфяную. Это не означает, что в наших садах нельзя выращивать растения, для которых местная почва не идеальна. Нужно лишь изучить, в чем растение нуждается, и приобрести соответствующую почвенную смесь. Чаще всего покупают универсальные смеси, но по возможности имеет смысл выбрать специальную смесь для конкретных растений.
Неправильное удобрение или неправильный момент
Всем растениям требуются удобрения, но в целом люди мало знают о дополнительной подкормке растений и часто применяют универсальные удобрения, которые подходят не для всех видов, либо используют правильные удобрения, но выбирают для этого неподходящее время. Как правило, весной большинству растений нужны удобрения, богатые азотом. По возможности следует выбирать такие, которые одновременно защитят растения от вредителей и грибковых заболеваний. Во второй половине лета азотные удобрения использовать как раз не нужно – в этот период растениям требуется калий и фосфор.
Чрезмерная или недостаточная подкормка
Удобрения обычно рассчитаны на разные периоды воздействия: от одних эффект наступает быстро, а другим нужно больше времени. Перед подкормкой нужно обязательно изучить этот аспект, чтобы удобрений не оказалось слишком много или мало. Период воздействия некоторых удобрений составляет два–три месяца, во время которых питательные вещества выделяются постепенно.
Повреждение овощей хлором
Часть универсальных удобрений содержит хлор, но овощи крайне чувствительны к этому элементу. Более того, не каждому овощу подойдет любой тип удобрений для овощей. Например, зеленый салат нуждается в азоте для роста, а корнеплодам нужны фосфор и калий.
Неудачная рассада
Садоводство набирает популярность, и люди все чаще выращивают рассаду сами. При отсутствии опыта ее легко загубить, и причин может быть множество: не та земля, неправильная температура воздуха, недостаточно света или негигиеничные емкости для рассады.
Чтобы вырастить рассаду из семян, нужна рыхлая земля для семян, а горшки и другие емкости для рассады должны быть чисто вымытыми и достаточно просторными. Некоторым растениям нужно больше света, другим меньше, но практически всем для проращивания требуется комнатная температура.
Чтобы ускорить процесс, температуру можно поднять на несколько градусов выше стандартной для помещения, а емкость накрыть прозрачной пленкой или тонким стеклом, что позволит поддерживать нужную температуру и влажность. При этом пленку или стекло нужно снять, как только ростки проклюнутся из земли. Если же вырастить рассаду не удалось, ее придется купить, а на следующий год можно попробовать еще раз.
Газон без подкормки
Подкармливая остальные растения в огороде, люди склонны забывать о газоне. Весной траве нужны удобрения с содержанием фосфора, фосфора и калия: первый ускоряет рост травы и придает ей яркий зеленый цвет, а второй и третий элементы укрепляют корни. Если на газоне в больших количествах растет мох, от него можно избавиться при помощи удобрений с содержанием железа, которое препятствует распространению мха.
Преждевременная стрижка травы
В большинстве случаев весной люди начинают стричь траву слишком рано. В начале сезона ей нужен покой, и в апреле газонокосилку вытаскивать из сарая не стоит. Начинать регулярно стричь траву надо со второй половины мая, позволив ей вырасти довольно высокой, чтобы растения набрались сил после зимы. Поначалу газон нужно стричь реже, а в течение лета - чаще.
Ранняя посадка в грунт
Почти каждую весну в первые же теплые дни нам хочется посадить цветы, кусты, живую изгородь, но потом холод, как правило, возвращается и может свести на нет все труды. Посадочные работы нельзя начинать до того, как почва полностью оттает, а прогнозы погоды станут оптимистичными. С высадкой большинства растений можно подождать до начала мая, а огуречную и помидорную рассаду не стоит высаживать в грунт раньше конца мая.
Недостаточно места для растений
В погоне за цветущим садом цветы, декоративные кусты и деревья часто сажают слишком кучно, не учитывая, сколько пространства на самом деле надо каждому растению. Как правило, люди почему-то недооценивают потенциал роста рододендронов и кустов гортензии, но то же самое может произойти с другими растениями. В любом случае, перед высадкой растений в грунт нужно изучить, насколько они способны вырасти в высоту и в ширину.
Неподходящее время для обрезки
Обрезать кусты, деревья и живую изгородь лучше всего весной. В то же время у растений разные потребности, и не стоит стричь их все в один день одинаковым способом. Например, изгородь из молодых хвойных деревьев стоит обрезать крайне осторожно, а стричь ее смело можно только после того, как деревья достигнут желаемой высоты и ширины.
При этом хвойные деревья нельзя обрезать в период роста молодых верхушечных побегов. Лиственные деревья и изгороди из них можно прореживать, как только по ночам сохраняется плюсовая температура воздуха. Исключение составляет сирень, которую обрезают по окончании цветения.