Что происходит, когда человек на мгновение... умирает? Здесь будут три истории женщин из Латвии. Они пережили то, что называют клинической смертью - у двух из них этому есть медицинское подтверждение, а у одной врачи не сумели найти объяснение произошедшему. Ни одна из них не видела ангелов, которых на прошедшем недавно чемпионате Европы по тяжелой атлетике видела румынская спортсменка Андреа Котрута, потеряв сознание, - об этом она рассказала журналистам. Опыт, которым поделились три моих собеседницы, гораздо необычнее. Возможно, он даже пугает, пишет Rus.TVNET.

Через минут 15 меня охватила дрожь, сердце выскакивало изо рта, я вся была красной, волосы буквально встали дыбом. Поняла, что началась анафилактическая реакция. Думала, звонить ли в скорую, но немного побаивалась - а если пройдет? Затем пришел момент, когда начались рвота и диарея, стало сложно дышать. Подошла к зеркалу и увидела, что мои губы стали очень толстыми, почувствовала, что язык едва двигается.

Поняла: пока еще могу говорить, нужно вызывать скорую помощь.