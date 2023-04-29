Что происходит, когда человек на мгновение... умирает? Здесь будут три истории женщин из Латвии. Они пережили то, что называют клинической смертью - у двух из них этому есть медицинское подтверждение, а у одной врачи не сумели найти объяснение произошедшему. Ни одна из них не видела ангелов, которых на прошедшем недавно чемпионате Европы по тяжелой атлетике видела румынская спортсменка Андреа Котрута, потеряв сознание, - об этом она рассказала журналистам. Опыт, которым поделились три моих собеседницы, гораздо необычнее. Возможно, он даже пугает, пишет Rus.TVNET.

Через минут 15 меня охватила дрожь, сердце выскакивало изо рта, я вся была красной, волосы буквально встали дыбом. Поняла, что началась анафилактическая реакция. Думала, звонить ли в скорую, но немного побаивалась - а если пройдет? Затем пришел момент, когда начались рвота и диарея, стало сложно дышать. Подошла к зеркалу и увидела, что мои губы стали очень толстыми, почувствовала, что язык едва двигается.

Поняла: пока еще могу говорить, нужно вызывать скорую помощь.

Открыла дверь квартиры, чтобы медики смогли войти, и ушла в спальню на диван полежать. Они приехали, но звонили в дверь. Звонят, звонят. Встала, чтобы впустить их, и потеряла сознание. Пришла в себя, когда медики были возле меня, мне было очень тяжело дышать. Медики меня успокаивали, сказали, что не дадут мне умереть. Когда они попытались поднять меня на ноги, снова потеряла сознание.

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