В Финляндии выпустят почтовую марку в честь события, связанного с Эстонией

Почта сыграла важную роль в истории Finnair, потому что именно она была доставлена ​​первым коммерческим рейсом из Хельсинки в Таллинн в 1924 году. 21 марта исполнилось 99 лет со дня этого исторического рейса. В то время компания называлась Aero, а рейс совершил самолет Junkers F-13.

«Наш первый рейс доставил почту из Хельсинки в Таллинн, поэтому марка - отличный способ отметить наше наследие», - сказала глава отдела коммуникаций Finnair Пяйвит Таллквист.

Значение авиапочты для Finnair не уменьшилось и сегодня - по сей день их самолеты перевозят почту по всему миру. Таким образом, марка - это естественный способ отпраздновать столетие Finnair. Это не первый случай - к 70-летию была также выпущена специальная марка.

Юбилейная марка поступит в продажу в Финляндии 6 сентября 2023 год и будет продаваться партиями по десять штук. Ее можно будет приобрести во всех почтовых отделениях Финляндии.