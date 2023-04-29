ФОТО ⟩ В результате ДТП два человека попали в больницу

По предварительным данным, Volkswagen ехал из Мустласта в сторону Вильянди и хотел повернуть налево, но вовремя не заметил приближающийся спереди Subaru, и машины столкнулись. В Subaru находились две женщины, обе получили травмы и были доставлены в больницу Вильянди. В автомобиле Volkswagen никто не пострадал.