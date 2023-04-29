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ФОТО ⟩ В результате ДТП два человека попали в больницу

rus.postimees.ee
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Сегодня утром на 3-м километре шоссе Вильянди-Рынгу в волости Вильянди столкнулись два автомобиля. Два человека были доставлены в больницу.

По предварительным данным, Volkswagen ехал из Мустласта в сторону Вильянди и хотел повернуть налево, но вовремя не заметил приближающийся спереди Subaru, и машины столкнулись. В Subaru находились две женщины, обе получили травмы и были доставлены в больницу Вильянди. В автомобиле Volkswagen никто не пострадал.

Водители были трезвыми и имели право управлять транспортным средством. Точные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия будут выяснены в ходе разбирательства.

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