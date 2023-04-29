Гибридная война продолжается: в Латвии планируют продлить чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью

В связи с давлением нелегальной иммиграции чрезвычайная ситуация в Лудзенском, Аугшдаугавском, Краславском краях и Даугавпилсе была объявлена 10 августа 2021 года и с тех пор несколько раз продлевалась. В настоящее время она действует до 10 мая. Ранее несколько раз обсуждалось, что вместо режима чрезвычайной ситуации можно было бы установить на границе какую-то другую форму регулирования, но никаких изменений не последовало.