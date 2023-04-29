ГАЛЕРЕЯ ⟩ Кулинария, музыка и прогулки по морю: сегодня проходит день открытых рыбных портов

«Мы, эстонцы, считаем себя народом моря. Но давайте будем честными — многие из нас не имеют никакого отношения к морю и не знают, какие рыбы живут в наших водах, как их ловить и как употреблять в пищу. Мало у людей и знаний о связанных с морем профессиях, - считает начальник отдела рыболовства Министерства сельского хозяйств Айн Сооме.- В день открытых рыбацких гаваней все желающие могут в увлекательной форме познакомиться с захватывающим миром моря и рыболовства и купить у местных рыбаков свежую сезонную рыбу».

В портах проходят семейные мероприятия, здесь можно отведать местные рыбные блюда, купить свежую рыбу и рыбопродукты. Проводятся прогулки на лодках, выступают музыкальные коллективы, а для детей организованы уроки рыбалки.

В рамках Дня открытых рыбных портов Министерство сельской жизни совместно с Информационным центром рыболовства в Харьюмаа вручит награды за отраслевые успехи.