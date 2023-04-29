ГАЛЕРЕЯ ⟩ Кулинария, музыка и прогулки по морю: сегодня проходит день открытых рыбных портов

В субботу в пятый раз проходит День открытых рыбных портов, и участвующие в нем 26 гаваней принимают желающих познакомиться с деятельностью, связанной с морем и рыбалкой.
«Мы, эстонцы, считаем себя народом моря. Но давайте будем честными — многие из нас не имеют никакого отношения к морю и не знают, какие рыбы живут в наших водах, как их ловить и как употреблять в пищу. Мало у людей и знаний о связанных с морем профессиях, - считает начальник отдела рыболовства Министерства сельского хозяйств Айн Сооме.- В день открытых рыбацких гаваней все желающие могут в увлекательной форме познакомиться с захватывающим миром моря и рыболовства и купить у местных рыбаков свежую сезонную рыбу».
В портах проходят семейные мероприятия, здесь можно отведать местные рыбные блюда, купить свежую рыбу и рыбопродукты. Проводятся прогулки на лодках, выступают музыкальные коллективы, а для детей организованы уроки рыбалки.
В рамках Дня открытых рыбных портов Министерство сельской жизни совместно с Информационным центром рыболовства в Харьюмаа вручит награды за отраслевые успехи.
В этом году в Дне открытых портов приимают участие 26 портов Харьюмаа, Ляэнемаа, Хийумаа, Сааремаа, Пярнума, Ида- и Ляэне-Вирумаа, Выртсъярв и Причудья. Если до сих пор среди участников были только морские и озерные порты, то в этом году добавился и речной - порт Кавасту на Эмайыги.