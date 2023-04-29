«Цель – завершить правление Каи Каллас»: EKRE планирует препятствовать принятию ряда законопроектов

«Мы стремимся как можно скорее завершить период правления Каи Каллас», - говорится в заявлении EKRE. - Для этого мы, в рамках закона, планируем предотвратить запланированные правительством повышение налогов, разжигание ненависти и однополые браки, сокращение детских пособий и другие законопроекты, наносящие вред обществу и экономике Эстонии. Мы будем собирать граждан, организуем демонстрации и другие акции протеста».

В то же время партия приглашает «всех националистов, носителей традиционных ценностей, верующих в конституцию и любящих свободу собраться для борьбы против либерального правительства лжецов, пришедшего к власти с помощью ненадежных электронных выборов». По мнению собрания EKRE, отсутствие возможности наблюдения и контроля за электронными выборами делает окончательные результаты выборов сомнительными.

«Перед выборами общественное мнение манипулировалось в пользу либерального лагеря фейковыми новостями из России, а избирателям сознательно лгали о реальных планах. Это свидетельствует, что сегодняшняя власть не иметь мандат на реализацию своих экстремистских планов», - пишет собрание партии.

По их мнению, перед выборами EKRE предостерегала от повышения налогов, массовой иммиграции и однополых браков, а также от цензуры людей, несогласных с законом о разжигании ненависти и неокоммунизмом, который проводят под знаменем зеленой революции.