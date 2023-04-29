«Цель – завершить правление Каи Каллас»: EKRE планирует препятствовать принятию ряда законопроектов

Сегодня собрание уполномоченных EKRE сообщило, что партия намерена не допустить принятия в парламенте целого ряда законопроектов.
«Мы стремимся как можно скорее завершить период правления Каи Каллас», - говорится в заявлении EKRE. - Для этого мы, в рамках закона, планируем предотвратить запланированные правительством повышение налогов, разжигание ненависти и однополые браки, сокращение детских пособий и другие законопроекты, наносящие вред обществу и экономике Эстонии. Мы будем собирать граждан, организуем демонстрации и другие акции протеста».
В то же время партия приглашает «всех националистов, носителей традиционных ценностей, верующих в конституцию и любящих свободу собраться для борьбы против либерального правительства лжецов, пришедшего к власти с помощью ненадежных электронных выборов». По мнению собрания EKRE, отсутствие возможности наблюдения и контроля за электронными выборами делает окончательные результаты выборов сомнительными.
«Перед выборами общественное мнение манипулировалось в пользу либерального лагеря фейковыми новостями из России, а избирателям сознательно лгали о реальных планах. Это свидетельствует, что сегодняшняя власть не иметь мандат на реализацию своих экстремистских планов», - пишет собрание партии.
По их мнению, перед выборами EKRE предостерегала от повышения налогов, массовой иммиграции и однополых браков, а также от цензуры людей, несогласных с законом о разжигании ненависти и неокоммунизмом, который проводят под знаменем зеленой революции.
«Нашу позитивную платформу поддержала значительная часть эстонского общества, - говорится в заявлении. - Эстонская консервативная народная партия продолжает предлагать Эстонии гораздо лучший и разумный план, чем нынешняя трехпартийная коалиция. Для достижения баланса бюджета необходимо сосредоточить внимание на поощрении экономического роста и снижении цен на энергоносители. Для этого налоги - особенно налоги на потребление, такие как НДС и акцизы, - должны быть снижены, а не повышены. Именно экономический рост обеспечивает жизнедеятельность нашего народа и значительное увеличение поступлений в бюджет. Поэтому мы не должны соглашаться с запланированными правящей коалицией повышениями налогов и акцизов, которые увеличивают инфляцию и рост цен, снижают конкурентоспособность наших компаний и усиливают экономический спад».
По мнению EKRE, для решения жилищного кризиса молодым семьям должна быть гарантирована возможность приобретения или владения собственным жильем, а частная собственность, личная независимость и средства к существованию не должны ограничиваться земельным налогом и налогом на автомобиль. Для поддержки молодежи и многодетных семей необходимо увеличивать, а не уменьшать детские пособия.
«Вместо так называемого государственного поощрения однополых браков следует поддерживать и поощрять брак как постоянный союз между мужчиной и женщиной, поддерживать традиционный брак и семью», - заявляют национал-консерваторы.
«Чтобы быстро ликвидировать пробелы в государственной обороне, вызванные Партией реформ, находящейся у власти десятилетиями, необходимо взять долгосрочный кредит на оборону, погашение которого не требует повышения налогов в условиях нормального экономического роста. Чтобы обеспечить доступность дешевой энергии, необходимо продолжать использовать сланец. В среднесрочном плане необходимо взять направление на строительство атомной электростанции, а не заполнять всю Эстонию ветряными и солнечными электростанциями, которые не могут гарантировать постоянную и стабильную подачу электроэнергии», - перечисляет собрание EKRE.
«Эстонский народ не выбирал повышение налогов, радикальные социальные эксперименты над семьей и детьми или политику, сводящую на нет инакомыслие. Коалиция Партии реформ, "Ээсти 200" и социал-демократов может иметь поддержку в Рийгикогу, но у нее нет ни мандата, ни поддержки в обществе», - говорится в заявлении.
«Приглашаем всех, кому небезразлична Эстония, присоединиться к нам в этой борьбе», - заключают национал-консерваторы свое заявление.