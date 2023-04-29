Польша изымает здание школы при посольстве России

В Польше представители мэрии в сопровождении полицейских в субботу, 29 апреля, прибыли к зданию школы при посольстве России в Варшаве для исполнения решения об изъятии здания. Они потребовали от российского посольства открыть калитку перед школой, но, получив отказ, взломали ее и проникли в помещение. На ворота они повесили цепь с замком, чтобы из школы нельзя было вывезти имущество.

Советник-посланник Андрей Ордаш заявил, что российская сторона считает действия Варшавы незаконными и предупредил об ответных дипломатических шагах. Он также подчеркнул, что на территории школы находятся люди, пользующиеся дипломатическим статусом. Польские власти потребовали от сотрудников школы покинуть здание до 19:00.

Россия заявит официальный протест

Посол РФ в Польше Сергей Андреев назвал действия польских властей грубейшим нарушением Венской конвенции и правовым произволом. МИД РФ пообещал принять ответные меры.

Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года, государство пребывания обязано «даже в случае вооруженного конфликта уважать и охранять помещения представительства вместе с его имуществом и архивами».

Варшава: Россия незаконно занимает здания

Представитель МИД Польши Лукаш Ясина заявил, что российский посол вправе заявить протест. «Я пока не знаю, сделал он это или нет, мы ждем этого. Наше мнение, подтвержденное судами, заключается в том, что эта собственность принадлежит польскому государству и незаконно занимается Россией», - сказал он.

Ранее МИД Польши ходатайствовал о заведении дела в отношении «двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации».