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ВОТ ЭТО ДА! ⟩ В Ласнамяэ продается двухэтажная эксклюзивная квартира с ремонтом класса люкс

rus.postimees.ee
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Фото: KV.EE

Среди похожих друг на друга своей планировкой ласнамяэских квартир попадаются совершенно необычные. Например, вот эта - двухэтажная.

Квартира с элементами стиля лофт, расположенная на верхних этажах 16-этажного дома, определенно является одной из самых необычных в Эстонии. В двусветной гостиной создано наполненное светом пространство. Поднявшись по лестнице, оказываешься в спальне.

Многоквартирный дом в Ласнамяэ.
Многоквартирный дом в Ласнамяэ. Фото: KV.EE

Помимо гостиной и расположенной над ней спальни, в квартире есть детская, кухня, столовая, прихожая, просторная ванная комната и два балкона - один застекленный, другой - открытый.

Квартира в Ласнамяэ.
Квартира в Ласнамяэ. Фото: KV.EE

Стены в квартире окрашены в светлый, почти белый цвет, ванная комната решена в черно-белых тонах. Заменена вся электропроводка и трубы. Комнаты соединены коридором, перед входной дверью есть небольшая прихожая. Кухня обставлена белой мебелью и оснащена необходимой бытовой техникой. На полу - темный паркет.

Ванная.
Ванная. Фото: KV.EE

Площадь квартиры - 67,4 м2, а если добавить к этому площадь спальни 12 м2, то получается 79,4 м2. С подробностями можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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