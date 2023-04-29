ВОТ ЭТО ДА! ⟩ В Ласнамяэ продается двухэтажная эксклюзивная квартира с ремонтом класса люкс

Квартира с элементами стиля лофт, расположенная на верхних этажах 16-этажного дома, определенно является одной из самых необычных в Эстонии. В двусветной гостиной создано наполненное светом пространство. Поднявшись по лестнице, оказываешься в спальне.

Многоквартирный дом в Ласнамяэ. Фото: KV.EE

Помимо гостиной и расположенной над ней спальни, в квартире есть детская, кухня, столовая, прихожая, просторная ванная комната и два балкона - один застекленный, другой - открытый.

Квартира в Ласнамяэ. Фото: KV.EE

Стены в квартире окрашены в светлый, почти белый цвет, ванная комната решена в черно-белых тонах. Заменена вся электропроводка и трубы. Комнаты соединены коридором, перед входной дверью есть небольшая прихожая. Кухня обставлена белой мебелью и оснащена необходимой бытовой техникой. На полу - темный паркет.

Ванная. Фото: KV.EE