ГАЛЕРЕЯ ⟩ «Дед, пей таблетки»: в Риге прошел пикет против вмешательства РФ в политику Латвии

Представитель организатора протеста - общества «Русский голос для Латвии» - Мартинс Левушканс рассказал агентству LETA, что раньше не были ясны и громко слышны голоса людей, родной язык которых русский и которые выступают против политики Кремля в отношении Латвии и стран балтии.

«Государство-агрессор Россия, совершающее военные преступления в Украине, не имеет права говорить от имени граждан Латвии. Мы хотим показать, что люди, независимо от их национальности и родного языка, хотят жить в свободной и независимой Латвии, в свободной Европе, а не в так называемом русском мире».

Напротив посольства были видны флаги Украины, Латвии и Евросоюза.

Протестующие также выкрикивали лозунги «Латвия - Родина, Россия - оккупант», «Руки прочь от нашей страны», «Володя, оставь нас в покое!».

Протестующие держали транспаранты с надписями «Дед, пей таблетки», «Не суй свой нос в Латвию», «Вместе с Украиной, вместе против Путина», «Остановите войну», «Украина победит». На одном из транспарантов президент России Владимир Путин был изображен в виде осьминога.