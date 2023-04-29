Таксист: государство дало таксоплатформам несправедливое преимущество

При проверке данных транспортного средства в э-обслуживании Департамента транспорта в случае обычных такси видна информация о том, что с помощью транспортного средства оказывается услуга такси, в то время как в случае автомобилей таксоплатформ соответствующие данные отсутствуют.
По словам тартуского таксиста, Департамент транспорта по-разному относится к поставщикам услуг, поскольку дал рыночное преимущество работающим на таксоплатформах владельцам, если они захотят продать свой автомобиль.
Работающий в Тарту таксист и предприниматель Айнар (имя изменено) сказал, что если он продает свою машину, в публичном э-обслуживании указывается, что его машина использовалась в качестве такси. «Я не могу скрыть свои данные», – сказал он.
По словам Айнара, он перепродал несколько такси, которыми пользовался, и клиенты всегда могли проверить данные в электронной среде. Однако автомобили, которые предоставляют услуги такси через платформу, такую как Bolt, не имеют соответствующей записи в регистре, несмотря на то, что эти автомобили также преодолевают значительное количество километров в год.
По его словам, существует риск того, что автомобили, использовавшиеся в качестве такси, будут перепроданы людям, которые не знают, что транспортное средство использовалось для таксоизвоза.
Айнар считает, что отметка для автомобилей таксоплатформ в регистре может отличаться от отметки для обычного такси, но она все равно должна быть четко идентифицируемой, чтобы обращение было более равноправным. «Они оба выполняют одну и ту же работу», – сказал Айнар об обычных такси и таксоплатформах.
По его словам, он неоднократно обращался в Департамент транспорта, но ничего конкретного не услышал.
Департамент: все данные есть в регистре экономической деятельности
Руководитель службы транспортных средств и регистрации Департамента транспорта Карл Йоосеп Пийрфельдт пояснил, что они не ведут учет того, на каких транспортных средствах предлагаются услуги такси – эту информацию можно получить в случае необходимости из регистра экономической деятельности.
Пийрфельдт добавил, что технический осмотр автомобилей также основывается на информации, полученной из регистра экономической деятельности.
По словам таксиста Айнара, также возможно, что водители, предлагающие услугу через таксоплатформы, перед техосмотром отматывают одометр, но прямых доказательств этого у него нет. По его словам, он слышал о случаях, когда перед техосмотром одометр отматывали назад, чтобы показать меньший фактический пробег.
Департамент транспорта, который также осуществляет надзор за пунктами технического осмотра, слышал об этих подозрениях, однако таких махинаций не обнаружил, заверил Postimees Пийрфельдт.
По словам Айнара, пункты техосмотра не могут зафиксировать отмотку одометра, поскольку не имеют соответствующего оборудования. Postimees попросила двух поставщиков услуг, предлагающих техосмотр, прокомментировать подозрения, но ни один из них не захотел комментировать эту тему.
Бывший сотрудник техосмотра Антс (имя изменено) согласился дать комментарий. Антс подтверждает, что пункты техосмотра не могут проверить, изменились показания пробега автомобиля или нет. До него тоже доходили слухи, что это делается перед проверкой – но доказательств этого у него тоже нет.
«Скручивают везде», – сказал Антс и добавил, что это делается как в Эстонии, так и за границей. Например, он слышал, что в Германии этот вид деятельности распространен при продаже подержанных автомобилей. При этом Антс не считает, что в основном таксисты отматывают одометр, ведь есть много обычных водителей, которые тоже ездят на дальние расстояния.
В случае с автомобилем гораздо важнее то, как его обслуживали и ремонтировали, чем пробег, подчеркнул Антс, который имеет образование в области ремонта автомобилей и много лет работает в этой сфере.
Такси может проезжать до 100 000 километров в год
По словам таксиста Айнара, на одном такси можно проехать 50-100 тысяч километров в год. Он рассказал, что иногда одну машину используют несколько водителей, а потом ее арендуют на длительный срок у какой-нибудь прокатной компании. Насколько ему известно, большинство автомобилей, использующих платформу Bolt в крупных городах, являются арендованными автомобилями.
Руководитель службы перевозок Bolt Эва Лийза Риккас сообщила Postimees, что, насколько им известно, большинство водителей используют арендованные автомобили, однако также возможно предоставлять услуги Bolt и на личном автомобиле. «Каждый автомобиль, предоставляющий услугу, должен иметь карточку транспортного средства, которая регистрируется в Департаменте транспорта так же, как и в случае обычных такси. Люди, которые хотят купить автомобиль, могут проверить область использования транспортного средства в электронной среде Департамента транспорта», – прокомментировала Риккас.
Postimees провел эксперимент и взял номера пяти такси Bolt, работающих в Таллинне, чтобы проверить, являются ли они арендованными служебными автомобилями. Лишь одна из пяти машин принадлежала прокатной компании, остальные были личным транспортом таксистов. В квитанциях такси было указано имя водителя такси, которое совпадало с владельцем транспортного средства в регистре экономической деятельности.
Автомобили такси можно проверить на сайте Департамента транспорта. Всем такси выдаются с карты, наличие которой можно проверить по номеру машины.