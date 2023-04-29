Таксист: государство дало таксоплатформам несправедливое преимущество

По словам тартуского таксиста, Департамент транспорта по-разному относится к поставщикам услуг, поскольку дал рыночное преимущество работающим на таксоплатформах владельцам, если они захотят продать свой автомобиль.

Работающий в Тарту таксист и предприниматель Айнар (имя изменено) сказал, что если он продает свою машину, в публичном э-обслуживании указывается, что его машина использовалась в качестве такси. «Я не могу скрыть свои данные», – сказал он.

По словам Айнара, он перепродал несколько такси, которыми пользовался, и клиенты всегда могли проверить данные в электронной среде. Однако автомобили, которые предоставляют услуги такси через платформу, такую ​​как Bolt, не имеют соответствующей записи в регистре, несмотря на то, что эти автомобили также преодолевают значительное количество километров в год.

По его словам, существует риск того, что автомобили, использовавшиеся в качестве такси, будут перепроданы людям, которые не знают, что транспортное средство использовалось для таксоизвоза.

Айнар считает, что отметка для автомобилей таксоплатформ в регистре может отличаться от отметки для обычного такси, но она все равно должна быть четко идентифицируемой, чтобы обращение было более равноправным. «Они оба выполняют одну и ту же работу», – сказал Айнар об обычных такси и ​​таксоплатформах.

По его словам, он неоднократно обращался в Департамент транспорта, но ничего конкретного не услышал.

Автомобиль обычного таксиста имеет соответствующую отметку в электронной среде Департамента транспорта. У автомобилей таксоплатформ соответствующие данные отсутствуют. Фото: Erakogu

Департамент: все данные есть в регистре экономической деятельности