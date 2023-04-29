Терминал в Палдиски может еще пригодиться: Эстония и Латвия планируют при необходимости совместно покупать газ

«Мы готовим соглашение с Латвией на случай изменения ситуации на рынке газа и возникновения трудностей с поставками», - сказал министр климата Кристен Михал и добавил, что сейчас ситуация на газовом рынке стабильная.

По мнению латышей, строительство собственного терминала экономически не окупится. Однако Эстония уже прошла тот же процесс и выкупила построенную с помощью частного капитала инфраструктуру обратно государству.