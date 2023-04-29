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Финляндию ожидает нашествие гибридных клещей

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Найденный на собаке клещ. Снимок иллюстративный.
Найденный на собаке клещ. Снимок иллюстративный. Фото: Erik Prozes

В прошлом году в Финляндии было зарегистрировано почти 2000 подтвержденных случаев боррелиоза и менее 130 случаев энцефалита, пишет Yle.

Количество клещей в Финляндии неуклонно растет. Это следует из данных за последние 20 лет. Сейчас распространены два вида – лесной и таежный клещи. Однако специалисты считают, что в будущем могут появиться гибридные виды.

Преподаватель кафедры биологии Университета Турку Ээро Вестеринен считает возможным скрещивание древесных и таежных клещей. По его словам, отдельные случаи такого скрещивания уже были обнаружены.

Исследователь Ведомства здравоохранения и социального развития (THL) Хенна Мякеля указывает, что финны стали лучше осознавать опасность клещей.

Проживающие в зонах наибольшего риска могут получить вакцину бесплатно в государственных медицинских учреждениях Финляндии. В остальных случаях это можно сделать за деньги.

Клещевой боррелиоз, в свою очередь, лечится антибиотиками.

В прошлом году в Финляндии было зарегистрировано почти 2000 подтвержденных случаев боррелиоза и менее 130 случаев энцефалита.

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