Финляндию ожидает нашествие гибридных клещей

В прошлом году в Финляндии было зарегистрировано почти 2000 подтвержденных случаев боррелиоза и менее 130 случаев энцефалита, пишет Yle.
Количество клещей в Финляндии неуклонно растет. Это следует из данных за последние 20 лет. Сейчас распространены два вида – лесной и таежный клещи. Однако специалисты считают, что в будущем могут появиться гибридные виды.
Преподаватель кафедры биологии Университета Турку Ээро Вестеринен считает возможным скрещивание древесных и таежных клещей. По его словам, отдельные случаи такого скрещивания уже были обнаружены.
Исследователь Ведомства здравоохранения и социального развития (THL) Хенна Мякеля указывает, что финны стали лучше осознавать опасность клещей.
Проживающие в зонах наибольшего риска могут получить вакцину бесплатно в государственных медицинских учреждениях Финляндии. В остальных случаях это можно сделать за деньги.
Клещевой боррелиоз, в свою очередь, лечится антибиотиками.
В прошлом году в Финляндии было зарегистрировано почти 2000 подтвержденных случаев боррелиоза и менее 130 случаев энцефалита.