Будет доступна каждому: в Нарве представили новую книгу для изучения эстонского языка

«Новая книга рассказывает забавные и необычные истории, которые произошли при изучении эстонского языка. За каждым увлекательным рассказом следуют задания, которые помогают лучше понять культурную подоплеку истории или какой-либо грамматический аспект эстонского языка. Например, выражением leibu ühte kappi panema можно заявить как о том, куда положили хлеб, так и, что пара стала жить вместе», - сказали составившие книгу преподаватели эстонского языка Нарвского дома эстонского языка Марта Долгошев и Пилле Маффуччи.

Книга издана в рамках проекта Нарвского дома эстонского языка Фонда интеграции «Напишем ВМЕСТЕ книгу!». Порядка 70 человек поделились забавными ошибками, которые они совершали при изучении эстонского языка. Преподаватели Нарвского дома эстонского языка Марта Долгошев и Пилле Маффуччи составили на их основе 25 историй, главными персонажами которых стали Адам и Ээва.

«Книга поможет как в изучении эстонского языка, так и в понимании его особенностей. Каждый, кто изучает эстонский язык на среднем и продвинутом уровне, найдет в ней долгожданную возможность прочитать помимо учебников что-то более доступное, чем художественная литература. С другой стороны, книга позволит и самим эстонцам понять, что чувствует человек, изучающий эстонский язык», – сказала руководитель Нарвского дома эстонского языка Анна Фарафонова.

2 мая Фонд интеграции опубликует книгу на своем сайте, чтобы она была бесплатно доступна всем желающим. Печатную версию книги фонд предоставит крупным библиотекам и языковым школам. Тираж книги составляет 800 экземпляров.