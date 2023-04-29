ЮРИЙ КОЧИНЕВ ⟩ Россияне могут просто раздавить украинские силы с воздуха во время прорыва

Украинские танки на позициях в Кременских лесах. Фото: Дмитрий Котюх

Операция прорыва на суше должна быть проведена классически, так, чтобы фронт русских был прорван в одном или нескольких местах и ​​проникнуть в их тыл. Тогда удар будет сосредоточен в центре тяжести российских войск. Без поддержки с воздуха успех такой тактики невозможен. Так сказал бывший командир британского мотопехотного батальона Бен Барри.

К началу мая Запад сможет предоставить Украине достаточное количество бронетехники и бронированной инженерной техники для установки мостов. На эти цели США выделили 2,6 миллиарда долларов.

Издание Financial Times отметило Мелитополь, стратегически важный для россиян город, как возможный пункт прорыва для украинцев. Его повторный захват украинскими войсками разделит российские части надвое. Первая – южная часть с расположенными в Крыму оккупационными частями, вторые – оккупационные части, расположенные в восточной части Украины.

Аналитики Financial Times отмечают, что самое сложное для украинцев в планируемой операции – это синхронизация действий крупных сил. Украина не имеет большого опыта проведения широкомасштабных операций крупными силами. По данным Financial Times, украинцы потеряли в войне более 120 тысяч бойцов, в том числе много опытных солдат. Украинская армия может не добиться такого успеха, который планировал и планирует Киев при наступлении. При этом издание отмечает, что когда-то украинцев и их боеспособность уже недооценили.

Бывший офицер британской армии и советник комитета по обороне парламента Украины Гленн Грант заявил, что украинская атака будет успешной, если они смогут действовать решительно и быстро и прорвать хотя бы одно место в российской линии фронта. Тогда линия обороны русских по всему фронту потеряет свое значение и украинцам остается только наступать, а русские начнут бежать, как это произошло под Харьковом во время предыдущей контратаки украинских войск.