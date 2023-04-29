ЮРИЙ КОЧИНЕВ ⟩ Россияне могут просто раздавить украинские силы с воздуха во время прорыва

Украинское контрнаступление сопряжено с несколькими рисками
У них нет прикрытия с воздуха от российских истребителей
В мае состояние дорог уже позволяет начать наступление
Британская ежедневная газета Financial Times пишет о возможных рисках, связанных с позициями российских оккупационных войск во время готовящегося наступления в Украине. Это наступление требует скоординированных действий всех родов войск и должно осуществляться при поддержке авиации, которой Украина, мягко говоря, не имеет. Западные союзники до сих пор не предоставили Украине истребители типа F-16, пишет военный историк Юрий Кочинев.
Более 35 000 украинских солдат должны противостоять 140 000 российских солдатам на линии фронта протяженностью 950 километров. Русские создали перед своими позициями мертвую зону из минных полей, возвели оборонительные валы и противотанковые сооружения.
В планируемой боевой операции украинских сил все решится на ее начальном этапе. Потенциальный успех Украины в начале операции определит силу ее позиций в переговорах с Москвой.
Financial Times опросила военных аналитиков, все они подтвердили, что дальнейшие боевые действия для Украины будут очень сложными, так как им будет сложно синхронизировать танковые и артиллерийские силы, необходимые для прорыва, а также инженерные силы и военную разведку. Вся операция требует огромной координации между крупными войсковыми соединениями. Каждое подразделение должно точно выполнять свою роль в крупной наступательной операции. Риск очень высок.
Это подчеркнул специальный офицер инженерных войск Королевской армии Великобритании Ник Ганелл. По его словам, отсутствие превосходства в воздухе затрудняет прорыв украинцев. Последняя крупная боевая операция с участием танковых войск состоялась в 2003 году, когда коалиция во главе с США воевала с Ираком, в распоряжении которого были советские танки Т-72. Затем истребители США и вертолеты «Апач» поддержали союзные войска против иракских частей с воздуха.
Украинские сухопутные войска имеют западную бронетехнику: британские танки «Челленджер», немецкие «Леопарды» и американские танки «Брэдли». У них также есть самоходные гаубицы «Арчер», но им не хватает необходимого прикрытия с воздуха от российских истребителей. Русские могут просто раздавить украинские силы с воздуха при прорыве.
Операция прорыва на суше должна быть проведена классически, так, чтобы фронт русских был прорван в одном или нескольких местах и проникнуть в их тыл. Тогда удар будет сосредоточен в центре тяжести российских войск. Без поддержки с воздуха успех такой тактики невозможен. Так сказал бывший командир британского мотопехотного батальона Бен Барри.
К началу мая Запад сможет предоставить Украине достаточное количество бронетехники и бронированной инженерной техники для установки мостов. На эти цели США выделили 2,6 миллиарда долларов.
Издание Financial Times отметило Мелитополь, стратегически важный для россиян город, как возможный пункт прорыва для украинцев. Его повторный захват украинскими войсками разделит российские части надвое. Первая – южная часть с расположенными в Крыму оккупационными частями, вторые – оккупационные части, расположенные в восточной части Украины.
Аналитики Financial Times отмечают, что самое сложное для украинцев в планируемой операции – это синхронизация действий крупных сил. Украина не имеет большого опыта проведения широкомасштабных операций крупными силами. По данным Financial Times, украинцы потеряли в войне более 120 тысяч бойцов, в том числе много опытных солдат. Украинская армия может не добиться такого успеха, который планировал и планирует Киев при наступлении. При этом издание отмечает, что когда-то украинцев и их боеспособность уже недооценили.
Бывший офицер британской армии и советник комитета по обороне парламента Украины Гленн Грант заявил, что украинская атака будет успешной, если они смогут действовать решительно и быстро и прорвать хотя бы одно место в российской линии фронта. Тогда линия обороны русских по всему фронту потеряет свое значение и украинцам остается только наступать, а русские начнут бежать, как это произошло под Харьковом во время предыдущей контратаки украинских войск.
К маю погодные и дорожные условия на Украине уже таковы, что позволяют начать военную операцию. Это время скоро настанет.