Эрдоган объявил о планах отправить на МКС первого турецкого астронавта

Первый турецкий астронавт будет отправлен на Международную космическую станцию (МКС) до конца этого года, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который снова появился на телевидении после длившейся несколько дней болезни.
43-летний пилот ВВС Альпер Гезеравчи (43 года) был выбран первым космонавтом Турции. Резервный кандидат – Тува Джихангир Атасевер, 30-летний инженер по авиационным системам из оборонной компании Roketsan».
Эрдоган выступил на авиационной и космической ярмарке в Стамбуле Teknofest. Это было его первое публичное выступление после того, как он заболел во вторник.
«Наш друг, который отправляется в первую пилотируемую космическую миссию Турции, будет находиться на борту Международной космической станции в течение 14 дней, – сказал Эрдоган. – Наш космонавт проведет 13 экспериментов, подготовленных престижными университетами и научно-исследовательскими институтами нашей страны».
Эрдоган назвал Гезеравчи «героическим пилотом, которому сопутствовал значительный успех в командовании нашими ВВС».
По данным Турецкого космического агентства, Гезеравчи прослужил в ВВС 21 год. Он пилот истребителя F-16, учился в Технологическом институте ВВС США.
В Турции, которая долгое время томится в экономических трудностях, 14 мая предстоят президентские и парламентские выборы. Перед выборами Эрдоган анонсировал ряд амбициозных проектов, среди которых строительство первой в стране атомной электростанции.