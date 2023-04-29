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Эрдоган объявил о планах отправить на МКС первого турецкого астронавта

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (справа) и пилот ВВС Альпер Гезеравчи, выбранный первым космонавтом Турции.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (справа) и пилот ВВС Альпер Гезеравчи, выбранный первым космонавтом Турции. Фото: Türgi Presidendi Kantselei/Ap/Scanpix

Первый турецкий астронавт будет отправлен на Международную космическую станцию ​​(МКС) до конца этого года, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который снова появился на телевидении после длившейся несколько дней болезни.

43-летний пилот ВВС Альпер Гезеравчи (43 года) был выбран первым космонавтом Турции. Резервный кандидат – Тува Джихангир Атасевер, 30-летний инженер по авиационным системам из оборонной компании Roketsan».

Эрдоган выступил на авиационной и космической ярмарке в Стамбуле Teknofest. Это было его первое публичное выступление после того, как он заболел во вторник.

«Наш друг, который отправляется в первую пилотируемую космическую миссию Турции, будет находиться на борту Международной космической станции в течение 14 дней, – сказал Эрдоган. – Наш космонавт проведет 13 экспериментов, подготовленных престижными университетами и научно-исследовательскими институтами нашей страны».

Эрдоган назвал Гезеравчи «героическим пилотом, которому сопутствовал значительный успех в командовании нашими ВВС».

По данным Турецкого космического агентства, Гезеравчи прослужил в ВВС 21 год. Он пилот истребителя F-16, учился в Технологическом институте ВВС США.

В Турции, которая долгое время томится в экономических трудностях, 14 мая предстоят президентские и парламентские выборы. Перед выборами Эрдоган анонсировал ряд амбициозных проектов, среди которых строительство первой в стране атомной электростанции.

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