Эрдоган объявил о планах отправить на МКС первого турецкого астронавта

43-летний пилот ВВС Альпер Гезеравчи (43 года) был выбран первым космонавтом Турции. Резервный кандидат – Тува Джихангир Атасевер, 30-летний инженер по авиационным системам из оборонной компании Roketsan».

Эрдоган выступил на авиационной и космической ярмарке в Стамбуле Teknofest. Это было его первое публичное выступление после того, как он заболел во вторник.

«Наш друг, который отправляется в первую пилотируемую космическую миссию Турции, будет находиться на борту Международной космической станции в течение 14 дней, – сказал Эрдоган. – Наш космонавт проведет 13 экспериментов, подготовленных престижными университетами и научно-исследовательскими институтами нашей страны».

Эрдоган назвал Гезеравчи «героическим пилотом, которому сопутствовал значительный успех в командовании нашими ВВС».

По данным Турецкого космического агентства, Гезеравчи прослужил в ВВС 21 год. Он пилот истребителя F-16, учился в Технологическом институте ВВС США.