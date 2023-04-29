В Пыхья-Таллинне состоятся весенняя ярмарка и концерт

«Приглашаем горожан 7 мая в прибрежный парк на Штромке насладиться весной и ярмаркой. На ярмарке будет представлен богатый выбор товаров от порядка 80 продавцов: найдется свежая хуторская продукция, ягоды, мед, одежда, игрушки и многий другой сезонный товар. Также на месте будут уличные кафе и аттракционы для детей. В 12 начнется концерт, на котором выступят различные коллективы и солисты», – сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.