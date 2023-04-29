EKRE применит в Рийгикогу тактику затягивания по вопросу полигона Нурсипалу

«Некрасивых моментов много, потому что людям говорили об их привлечении к дискуссии, но на самом землю уже оценивают, а лес вырубается без всякого участия», — сказал Эплер Lõuna-Eesti Postimees.

В коалиционном соглашении Партии реформ, «Ээсти 200» и социал-демократов содержится обещание ускоренного развития полигона Нурсипалу. С этой целью планируется изменить закон, чтобы планирование расширения можно было осуществлять с использованием исключения в пользу государственной обороны. Это позволило бы государству отказаться от предусмотренных спецпланировкой исследований и привлечения местных жителей, тем самым существенно сэкономив время.