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EKRE применит в Рийгикогу тактику затягивания по вопросу полигона Нурсипалу

Арвед Брейдакс
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Живая цепь в Выру против расширения полигона Нурсипалу.
Живая цепь в Выру против расширения полигона Нурсипалу. Фото: Arved Breidaks

Чтобы применить исключение для плана расширения полигона Сил обороны Нурсипалу, Рийгикогу необходимо изменить закон о планировании, и Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) планирует затянуть его принятие, сказал член парламентской фракции EKRE Райн Эплер.

«Некрасивых моментов много, потому что людям говорили об их привлечении к дискуссии, но на самом землю уже оценивают, а лес вырубается без всякого участия», — сказал Эплер Lõuna-Eesti Postimees.

В коалиционном соглашении Партии реформ, «Ээсти 200» и социал-демократов содержится обещание ускоренного развития полигона Нурсипалу. С этой целью планируется изменить закон, чтобы планирование расширения можно было осуществлять с использованием исключения в пользу государственной обороны. Это позволило бы государству отказаться от предусмотренных спецпланировкой исследований и привлечения местных жителей, тем самым существенно сэкономив время.

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