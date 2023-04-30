Шесть советов тем, кто хочет научиться кататься на роликах

Любители роликовых коньков являются полноправными участниками дорожного движения. Правила известны всем, но, как показывает практика, надев ролики, становится довольно сложно их соблюдать, поскольку многие не имеют даже элементарных навыков безопасной езды.[TB1]
[TB1]Любители роликовых коньков являются полноправными участниками дорожного движения. Правила многим известны, но, как показывает практика, надев ролики, становится довольно сложно Это означает, что все правила дорожного движения действуют и для них.
Заканчивается это в лучшем случае травмами. В худшем – очень тяжелыми. Поэтому главное правило для любого человека, решившего освоить ролики – научиться на них ездить. С каждым годом интерес к данному виду спорта растёт и количество роллеров-любителей увеличивается.
Татьяна Богомолова – квалифицированный тренер степени EKR4 по роликам (школа rulluisud.ee), также подчеркивает важность обучения. Но прежде чем приступить к обучению, необходимо подобрать правильное оборудование. Нам помогает в этом разобраться владелец магазина SEBA rulluisupood Эрки Куллап.
Первое. Выбор роликов
Покупать ролики рекомендуется в специализированных магазинах. Самое важное при выборе – конструкция сапога. Он должен быть жестким, чтобы фиксировать голеностоп и поддерживать ногу в правильном положении. Мягкий сапог не обеспечивает такую поддержку и нога заваливается внутрь. И еще минус мягкого сапога его невозможно зашнуровать настолько крепко, чтобы он хорошо зафиксировал ногу.
Совет от Эрки Куллапа: Размер колес для начинающих – не более 80 мм, у детей – не больше 76 мм. Для совсем маленьких – 72 мм и меньше. У ролика должно быть четыре колеса, это очень важно, потому что такие ролики стабильнее и на них легче учиться кататься.
Также важно покупать ролики по размеру. Родители часто покупают детям обувь «на вырост», но с роликами так делать нельзя. Большинство моделей роликов для детей имеют раздвижную конструкцию и инструкторы не видят в этом ничего страшного – практически все детские модели изготавливаются именно в таком варианте, это позволяет подогнать сапог по размеру.
«Если ботинки не по размеру, начинаются проблемы, - поясняет тренер. – В слишком свободном или большом сапоге стопа начинает болтаться и ее можно сильно натереть».
Совет от Эрки Куллапа: Рекомендуем использовать специальные роликовые носки – они длинные и хорошо поддерживают ногу и отводят влагу. Если нет специальных, выбирайте спортивные длинные носки.
«Кстати, неправильно подобранные ботинки роликов могут навсегда отбить желание кататься на роликах, - рассказывает Татьяна Богомолова. – Многие так и бросают. Но когда ролики идеально подходят, все становится в миллион раз проще, сразу появляется и фиксация ног, и колени возвращаются на место, и ехать становится в разы легче. Поэтому правильные роликовые коньки очень важны».
Второе. Защита смягчит удар
«Второй этап - защита, - говорит Татьяна. – Многие ею не пользуются и это очень опасно. Даже мы, опытные роллеры, всегда используем защиту».
Совет от Эрки Куллапа: Очень часто защита продается комплектом, но на самом деле, это неудобно, потому что далеко не все части из набора могут подойти, поэтому специалисты рекомендуют приобретать экипировку по отдельности и с примеркой – такое возможно только в специализированных магазинах. Защита должна быть точно по размеру.
«Проверить, подходит ли защита, очень просто, - говорит Татьяна. – Надеваете наколенник или налокотник и пробуете с силой стащить его вниз или вверх. Если он не сползает, значит, защита подходит».
Шлем также должен быть точно по размеру, плотно сидеть на голове и никуда не сползать. Есть шлемы, которые можно регулировать – это очень удобно. Специальных шлемов для роллеров нет, подходит в том числе и шлем для велосипедистов. Но, к сожалению, очень часто люди не считают защиту необходимой.
«Это может привести к тяжелым травмам. Помню из практики случай с опытным роллером, который не надел шлем – он очень неудачно упал на спину, ударился головой, причем так сильно, что пришлось вызывать скорую. Травма оказалась настолько тяжелой, что парень несколько месяцев провел в больнице. Больше он на роликах не ездит, появился страх, - вспоминает Татьяна. – Мы всегда предупреждаем, что защита необходима. Произойти может что угодно».
Третье. Техника катания
Правильной техникой катания можно овладеть только с помощью тренера.
«Самые распространенные ошибки новичков это неправильное положение тела, неправильный толчок, скованность тела, - говорит Татьяна. – Самостоятельно лучше не учиться, потому что тренер со стороны видит, что правильно, что неправильно и корректирует технику. Очень часто приходят уже якобы умеющие кататься люди, которых в итоге приходится переучивать. А ведь переучиваться намного сложнее».
Четвертое. А вы умеете падать?
Следующий этап на пути к умению кататься довольно неожиданный – умение... падать.
«На тренировках мы учим одному из важнейших навыков: умению падать, - говорит Татьяна. – Жизнь показывает, что множество роллеров падать не умеет и боится, ну и, естественно, что все это приводит к травмам и опаснейшим ситуациям. Поэтому отработка правильного падения - важная часть обучения».
«Умение правильно падать должно стать рефлексом, потому что опасные ситуации возникают внезапно и на реакцию времени обычно просто нет, нужно действовать автоматически, - поясняет Татьяна. – Отрабатывать технику лучше всего на траве, она хорошо амортизирует».
Кстати, быстрее и проще учатся именно дети – у них нет страха, поэтому они с легкостью осваивают то, на что взрослым требуется время. Дети меньше, им падать не так высоко.
«Просто взрослым при обучении мешают жизненный опыт и инстинктивный страх, то есть то, что у детей еще не накопилось в силу их возраста, - смеется Татьяна. – Поэтому взрослым намного тяжелее переучить себя и переступить через свои реакции. Ведь когда организм говорит: «нет, ты это делать не будешь, потому что упадешь», требуется время на то, чтобы объяснить ему, что так надо, иначе не выработается рефлекс».
Пятое. Стоять!
Еще один навык, без которого на дорожку лучше не выходить, – торможение. Многие быстро осваиваются на роликах, начинают гонять, но совершенно не умеют тормозить. Сколько таких любителей каждый сезон влипают в различные происшествия и получают травмы, сказать сложно. А между тем, на роликах запросто можно развить скорость в 40 км/ч.
«Но даже если роллер уверен в себе, ну, или ему кажется, что он уверен в себе, он не может предугадать поведение остальных участников движения, будь то пешеходы, другие роллеры, велосипедисты или автомобили, - говорит тренер. – Реагировать иногда нужно мгновенно, поэтому обязательно научитесь быстро останавливаться».
На большинстве роликов уже имеется штатный тормоз, но ситуации бывают разные, тормозить иногда нужно очень быстро, поэтому необходимо освоить и другие способы.
Способов торможения очень много и изучать их желательно с помощью тренера.
«Опыт показывает, что люди часто переоценивают свои возможности, - говорит Татьяна. – Набирают слишком высокую скорость, не умея быстро останавливаться. Поэтому мы отрабатываем на площадке технику, чтобы ученики в том числе и правильно оценивали свой тормозной путь».
Шестое. Шаг за шагом
Учиться кататься лучше всего на небольших площадках, где никто не мешает, например, баскетбольные поля, пустые парковки. Когда освоились, начинайте делать первые шаги. Спешить не надо, прислушивайтесь к ощущениям. Самое главное – терпение, спокойствие и осторожность.
Город активно развивает сеть велодорожек, и с каждым годом появляется все больше мест, где можно покататься именно на роликах. Причем большинство велодорожек имеет хорошее покрытие.
В Таллинне лучшие дорожки для роллеров сейчас это Рейди теэ, дорожка вокруг озера Юлемисте, парк Тондираба - там также имеется отличная площадка с бетонным покрытием для отработки техники. Хвалят также дорожку, ведущую от Нымме до Штромки.
Минус городских велодорожек – количество людей. В хорошую погоду там буквально яблоку негде упасть, поэтому многие выезжают кататься за город – инфраструктура за последние годы очень развилась и неподалеку от города можно также найти отличные дорожки. Например, на выезде из Таллинна в Тискре есть 3,5-километровая дорожка, ведущая к глинту Табасалу. А если подняться на горку Табасалу и проехать чтуь вперед, то на парковке возле церквушки можно оставить машину, переобуться и прокатиться на роликах аж 7 км до Мурасте и обратно.
На выезде из Таллинна в Мяннику хорошая трасса, в Виймси, а также дорожка от Телебашни в сторону Мууга и Маарду. Эрки перечисляет еще дорожки Саку, Сауэ, а вообще в Эстонии очень много мест, где покататься, и с каждым годом их все больше.
Важно
Когда выбираете тренера, обязательно обратите внимание на его специализацию и категорию.
На странице www.rulluisuliit.ee можно найти список тренеров. Также там найдется множество полезной информации в том числе и для тех, кто хочет продолжать обучение – ведь в роликовых видах спорта имеется 12 дисциплин от скоростного катания до ретро-роликов. На любой вкус.
Если хотите изучить все досконально, обязательно загляните на эту страничку: www.worldskate.org