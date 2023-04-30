Шесть советов тем, кто хочет научиться кататься на роликах

«Если ботинки не по размеру, начинаются проблемы, - поясняет тренер. – В слишком свободном или большом сапоге стопа начинает болтаться и ее можно сильно натереть».

Совет от Эрки Куллапа: Рекомендуем использовать специальные роликовые носки – они длинные и хорошо поддерживают ногу и отводят влагу. Если нет специальных, выбирайте спортивные длинные носки.

«Кстати, неправильно подобранные ботинки роликов могут навсегда отбить желание кататься на роликах, - рассказывает Татьяна Богомолова. – Многие так и бросают. Но когда ролики идеально подходят, все становится в миллион раз проще, сразу появляется и фиксация ног, и колени возвращаются на место, и ехать становится в разы легче. Поэтому правильные роликовые коньки очень важны».

Второе. Защита смягчит удар

«Второй этап - защита, - говорит Татьяна. – Многие ею не пользуются и это очень опасно. Даже мы, опытные роллеры, всегда используем защиту».

Совет от Эрки Куллапа: Очень часто защита продается комплектом, но на самом деле, это неудобно, потому что далеко не все части из набора могут подойти, поэтому специалисты рекомендуют приобретать экипировку по отдельности и с примеркой – такое возможно только в специализированных магазинах. Защита должна быть точно по размеру.

«Проверить, подходит ли защита, очень просто, - говорит Татьяна. – Надеваете наколенник или налокотник и пробуете с силой стащить его вниз или вверх. Если он не сползает, значит, защита подходит».

Эрки Куллап демонстрирует защиту: наколенники, налокотники и защита кистей. Фото: личный архив.