ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ «Изъятие органов – это не бизнес»: о донорстве после смерти

Людям надо помогать, и во всем надо исходить из этого жизненного правила. Помогать своим близким, родным, а также незнакомым и ближним, как говорится. Деньги не нужны мертвым, а нужны живым, так и с органами надо поступать. Изъятие органов – это не бизнес. Ну не сжигать же их, не закапывать на кладбище, а отдавать их людям. Ну раз так случилось, что беда, смерть, то почему бы не отдать свои органы, которые могут другим продлить жизнь или спасти ее? И если религия человека, его мировоззрение, моральные устои позволяют это сделать, то почему же нет?

Я только «за», и призываю каждого подумать над этим, поразмышлять. Мы мало где об этом слышим. Нам ни в школе, ни в университете об этом не рассказывали. Я это больше из фильмов узнала, потом сама интересовалась. И многие боятся завещать органы, потому что ничего об этом не знают. Смерть всегда неожиданна, и готовность к ней должна быть через помощь другим. Мало кто знает, что его смерть может подарить жизнь. Я сама донор крови, у меня мама донор крови, нам знакома помощь ближним.

Комментарии автора Впервые посмертная трансплантация органов в Эстонии состоялась 20 декабря 1968 года. В Клинике ранений Тооме в Тарту пациенту была успешно пересажена почка от умершего донора. На сегодняшний день, благодаря развитию медицины в этой области, посмертная трансплантация органов в нашей стране стала повседневной реальностью, спасающей жизнь десятков людей. По словам директора Центра трансплантологии Клиники Тартуского университета доктора Вирге Палль, чтобы пациенты, ожидающие трансплантации, получали своевременное лечение, необходимо участие каждого члена общества. Один донор органов может подарить новую жизнь восьми разным людям. Количество желающих завещать свои внутренние органы после смерти меняется из года в год, но число их растет. По данным Центра трансплантологии Клиники Тартуского университета информированность жителей Эстонии с каждым годом повышается и все больше людей согласны на этот гуманный поступок. Если в 2021 году только 75% пациентов опрошенных врачами изъявили желание стать донорами, то в 2022 году уже 90% человек были готовы на передачу тканей и органов после своей смерти. «По состоянию на конец апреля очередь на трансплантацию - 81 пациент из Эстонии. Из них 63 человека ожидают пересадки почки, в том числе четыре почки с поджелудочной железой и одна почка с печенью. Также десять пациентов ждут новую печень, одну новую поджелудочную железу и два новых легких, - рассказывает доктор Вирге Палль. - Кроме того, пять пациентов ожидают прибытия в Хельсинки для пересадки сердца». В Эстонии завещание может составить любой совершеннолетний человек, независимо от возраста и состояния здоровья. Оформление электронного волеизъявления о донорстве органов можно сделать на портале пациентов www.digilugu.ee. В меню сайта нужно выбрать раздел «Волеизъявления» и далее указать свое решение о согласии или отказе и подтвердить его цифровой подписью. О том, пригодны ли ткани и органы конкретного человека для трансплантации, решают врачи после его смерти. Также о своем желании о донорстве органов после смерти можно сообщить на портал «Донорство органов» получив карточку донора, продемонстрировав свою готовность оказать помощь другим. В Эстонии порядок трансплантации органов и тканей человеческого происхождения регулируется законом об обработке и пересадке клеток, тканей и органов принятым Рийгикогу в 2015 году. Надзор проводится Департаментом лекарств и Департаментом здоровья. Какая-либо оплата или получение материального вознаграждения за донорство органов и тканей запрещены и наказуемы в соответствии с действующим законодательством Эстонии.