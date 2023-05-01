ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ «Изъятие органов – это не бизнес»: о донорстве после смерти

На сегодня Центром трансплантологии Клиники Тартуского университета получено 39995 заявлений о согласии посмертно стать донором, то есть 3,82% взрослого населения поддерживают идею донорства тканей и органов после смерти. Rus.Postimees опросил жителей Эстонии, как они относятся к практике посмертного донорства и может ли эта инициатива стать привычной частью нашей культуры.
Элина Бугрошов, студентка (Таллинн)
Если разъяснять о донорстве органов, желающих отдать будет больше
Завещать свои органы после своей смерти - это очень хорошо. Если человек сам хочет кому-то помочь, то должна такая готовность приветствоваться. Это настоящий поступок ради сохранения жизни других людей. Сотни людей у нас в очереди на те или иные органы, и донорство в этой сфере, это очень похвально, но мало кому известно. Здесь недоработка. Очень мало информации об этой стороне жизни. Надо рекламировать такую возможность. Если говорить о донорстве органов, желающих отдать будет больше.
Стэн Кальме, студент (Турба)
Правильно, что органы не зароют в землю с мертвым, а завещают живым
Не знаю, как и сказать. Мне кажется, правильно, что органы не зароют в землю с мертвым, а завещают живым больным, кто в них нуждается. При условии, что человек сам дал свое полное согласие и решился лично на такой шаг. Я не слежу за этими вопросами, но слышал, что у нас в Эстонии в пересадке органов нуждаются многие люди. Смотрите, скольким людям общество могло бы спасти жизнь, если бы завещать свои органы после смерти у нас было бы обычным делом. Пока это малоизвестная экзотика.
Ирина Гончаренко, менеджер (Таллинн)
Один донор может спасти восемь человек, которые, начав новую жизнь, также будут помогать
Многие считают донорство по завещанию после смерти чем-то неэтичным, но я так не считаю. Наоборот, это большая польза людям, которые в ожидании органа могут проводить годы. Отдать свои органы – это достойный поступок в жизни. Ты сделаешь доброе дело, может быть, ради этого и жил, чтоб спасти другие жизни своей смертью. Один донор может спасти восемь человек, которые, начав новую жизнь, также будут помогать. Кто знает, какую они пользу принесут нашей стране или миру?
Жаль, что большинство людей против такого донорства. Такие люди думают по старинке, что все должно остаться при себе и в могилу уйти. Есть такие, которые не только органы в могилу уносят, но и деньги и акции. Поэтому, нужно популяризировать идею завещания органов. Использовать СМИ, социальные сети, какие-то информационные программы. Мне кажется, достаточно программ по телевизору, несколько передач в радийном эфире и очень многие изменят свое мнение.
Алексей Григорьев, инженер (Пярну)
Плакаты о посмертном донорстве могут шокировать и оттолкнуть людей
Очень сложно в таком вопросе обобщать. Здесь очень многое зависит и от религиозных взглядов, и от морали, и от уровня образования. Я могу высказать сугубо мое личное мнение, которое будет субъективно, как и мнение других. Лично для меня завещание внутренних органов после смерти – это вопрос целесообразности. Я смотрю на это с практической стороны, насколько это необходимо, приемлемо и безопасно.
Сложность вопроса еще кроется в том, что, даже завещав свои органы после смерти, человек сам может оказаться нуждавшимся в органе, а не донором. Смена ролей такая вот. Говорить об этом нужно, но не языком социальной массовой рекламы. Это может шокировать людей, и получим обратный эффект – страх и неприятие. Плакаты о посмертном донорстве могут шокировать и оттолкнуть людей.
Карин Сеппар, медицинский работник (Таллинн)
Бояться надо не смерти, а мучительной жизни от отсутствия донорского органа
Ничего аморального в этом нет. Мораль – это людская привычка. Если же прагматично думать, то это очень жизненная идея – отдать после смерти свои органы. Я медик, у меня другой взгляд на это дело. В нашей общественной культуре у большинства людей нездоровое отношение к смерти. Она приходит вне зависимости – хочешь ты ее или не хочешь. Как говорят врачи: «Смерть вас не спросит». Она связана с чем-то темным, злым, страшным. А это не так.
Не того мы боимся, не перед тем имеем страх. Бояться надо боли, некачественной жизни из-за страдания от болезней, когда жизнь мучительна. Бояться надо не смерти, а мучительной жизни от отсутствия донорского органа. А эта идея завещания как раз и помогает продлить качественную жизнь сотням людей.
Март Вукт, творческий работник (Таллинн)
Резать никто никого специально не будет
Так может поступить только настоящий гражданин, который понимает проблему и очень любит людей. Представьте, что человек нуждается в органе, а получить его ему не от кого. Он умирает из-за того, что нет донора. Множество суеверий, что раз завещал свои органы после смерти, то обязательно что-то случится, - глупость. Не надо ничего бояться, и потом не все и всем подходит. Мистика в случае с донорством – это несерьезно все. Органы не могут быть использованы, если они не подходят, так что резать никто никого специально не будет.
Павел Шустов, пенсионер (Тюри)
Мы достаточно цивилизованы, чтобы не боятся завещать органы ради жизни других
Когда человек нуждается в органе, то это естественно и логично, что органы умершего могут быть переданы живым нуждающимся. Какой толк мертвому человеку от его органов, если он умер? А живому человеку - это шанс выжить. Но надо сказать, что не каждый на это готов, потому что причины разные: религия или мораль какая-то. Это очень индивидуальное решение, очень личное дело – отдать кому-то незнакомому или незнакомым свои органы после смерти. Но если говорить об уровне нашего общества, то мы уже достигли понимания. Мы достаточно цивилизованы, чтобы не боятся завещать органы ради жизни других.
Елизавета Симонова, экономист (Таллинн)
Многие боятся завещать органы, потому что ничего об этом не знают
Людям надо помогать, и во всем надо исходить из этого жизненного правила. Помогать своим близким, родным, а также незнакомым и ближним, как говорится. Деньги не нужны мертвым, а нужны живым, так и с органами надо поступать. Изъятие органов – это не бизнес. Ну не сжигать же их, не закапывать на кладбище, а отдавать их людям. Ну раз так случилось, что беда, смерть, то почему бы не отдать свои органы, которые могут другим продлить жизнь или спасти ее? И если религия человека, его мировоззрение, моральные устои позволяют это сделать, то почему же нет?
Я только «за», и призываю каждого подумать над этим, поразмышлять. Мы мало где об этом слышим. Нам ни в школе, ни в университете об этом не рассказывали. Я это больше из фильмов узнала, потом сама интересовалась. И многие боятся завещать органы, потому что ничего об этом не знают. Смерть всегда неожиданна, и готовность к ней должна быть через помощь другим. Мало кто знает, что его смерть может подарить жизнь. Я сама донор крови, у меня мама донор крови, нам знакома помощь ближним.
Комментарии автора
Впервые посмертная трансплантация органов в Эстонии состоялась 20 декабря 1968 года. В Клинике ранений Тооме в Тарту пациенту была успешно пересажена почка от умершего донора. На сегодняшний день, благодаря развитию медицины в этой области, посмертная трансплантация органов в нашей стране стала повседневной реальностью, спасающей жизнь десятков людей.
По словам директора Центра трансплантологии Клиники Тартуского университета доктора Вирге Палль, чтобы пациенты, ожидающие трансплантации, получали своевременное лечение, необходимо участие каждого члена общества. Один донор органов может подарить новую жизнь восьми разным людям.
Количество желающих завещать свои внутренние органы после смерти меняется из года в год, но число их растет. По данным Центра трансплантологии Клиники Тартуского университета информированность жителей Эстонии с каждым годом повышается и все больше людей согласны на этот гуманный поступок. Если в 2021 году только 75% пациентов опрошенных врачами изъявили желание стать донорами, то в 2022 году уже 90% человек были готовы на передачу тканей и органов после своей смерти.
«По состоянию на конец апреля очередь на трансплантацию - 81 пациент из Эстонии. Из них 63 человека ожидают пересадки почки, в том числе четыре почки с поджелудочной железой и одна почка с печенью. Также десять пациентов ждут новую печень, одну новую поджелудочную железу и два новых легких, - рассказывает доктор Вирге Палль. - Кроме того, пять пациентов ожидают прибытия в Хельсинки для пересадки сердца».
В Эстонии завещание может составить любой совершеннолетний человек, независимо от возраста и состояния здоровья. Оформление электронного волеизъявления о донорстве органов можно сделать на портале пациентов www.digilugu.ee. В меню сайта нужно выбрать раздел «Волеизъявления» и далее указать свое решение о согласии или отказе и подтвердить его цифровой подписью. О том, пригодны ли ткани и органы конкретного человека для трансплантации, решают врачи после его смерти.
Также о своем желании о донорстве органов после смерти можно сообщить на портал «Донорство органов» получив карточку донора, продемонстрировав свою готовность оказать помощь другим.
В Эстонии порядок трансплантации органов и тканей человеческого происхождения регулируется законом об обработке и пересадке клеток, тканей и органов принятым Рийгикогу в 2015 году. Надзор проводится Департаментом лекарств и Департаментом здоровья.
Какая-либо оплата или получение материального вознаграждения за донорство органов и тканей запрещены и наказуемы в соответствии с действующим законодательством Эстонии.
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