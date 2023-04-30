Правительство решило: жители Эстонии получат то, что видели только в американских фильмах

Если все пойдет по планам нынешних правящих партий, вскоре для жителей Эстонии будет создан большой кредитный реестр, где будут собраны все финансовые обязательства людей. Этот план обсуждался в течение многих лет под названием положительный кредитный реестр.

Эта система чем-то похожа на кредитный рейтинг США: он также объединяет финансовые транзакции людей в базы данных, и в зависимости от того, насколько прилежно люди погашают свой долг по кредитной карте и другие обязательства, люди получают свой кредитный рейтинг, на основе которого, в свою очередь, им выдаются кредиты, а также предоставляются другие услуги. Кредитный рейтинг также интересует, например, владельцев квартир, поэтому пробиться на рынке аренды с плохим показателем бывает сложно.