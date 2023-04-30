Машина перелетела через каменную ограду и врезалась в деревья: пострадали двое

29-летний мужчина без водительских прав и с признаками алкогольного опьянения съехал на автомобиле Volkswagen Golf с дороги, перелетел через каменную ограду и врезался в деревья. Водитель и 59-летний пассажир были доставлены в Курессаарескую больницу.

По данным Saarte Hääl, напуганный происшествием водитель убежал, но полиции все же удалось его поймать.