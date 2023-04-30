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Машина перелетела через каменную ограду и врезалась в деревья: пострадали двое

, старший редактор Saarte Hääl
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Полиция.
Полиция. Фото: Jürgen Puistaja

В пятницу, 28 апреля, в четыре часа дня в Центр тревоги поступило сообщение, что на 12-м километре шоссе Курессааре-Пюха-Маса автомобиль Volkswagen попал в ДТП. Пострадали два человека. 

29-летний мужчина без водительских прав и с признаками алкогольного опьянения съехал на автомобиле Volkswagen Golf с дороги, перелетел через каменную ограду и врезался в деревья. Водитель и 59-летний пассажир были доставлены в Курессаарескую больницу.

По данным Saarte Hääl, напуганный происшествием водитель убежал, но полиции все же удалось его поймать.

В полиции это заявление на стали комментировать, но заверили, что все обстоятельства, связанные с ДТП, выясняются.

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