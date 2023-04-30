Рийгикогу в беде не оставит: на Тоомпеа создали объединение в поддержку баскетбола

В Рийгикогу уже создано почти полсотни групп в поддержку различных сфер жизни: спорта, внешней политики, экономики и культуры. Если раньше существовала группа в поддержку эстонского футбола, то теперь, во многом по инициативе Центристской партии, была создана и группа в поддержку эстонского баскетбола.
Председателем группы в поддержку эстонского баскетбола является Вадим Белобровцев (Центристская партия), заместителем председателя - Тынис Мёльдер (Центристская партия). В состав группы входят Алексей Евграфов (Центристская партия), Эстер Карузе (Центристская партия), Яак Ааб (Центристская партия), Юри Ратас (Центристская партия), Лаури Лаатс (Центристская партия), Тимо Суслов (Партия реформ), Хендрик Террас («Ээсти 200»), Ирья Лутсар («Ээсти 200») и Арво Аллер (EKRE).