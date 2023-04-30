Фото ⟩ Тонны неиспользованной гуманитарной помощи нашли на складе под Львовом

Во Львовской области детективы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) на прошлой неделе обнаружили большой склад гуманитарных товаров неизвестного происхождения.
Там были обнаружены около тысячи поддонов с пищевыми продуктами, детскими товарами, постельным бельем, одеялами, средствами гигиены, бытовой химией и одеждой. Например, среди товаром было только 74 тонны консервов на 20 миллионов гривен (почти 500 000 евро).
«Сейчас мы устанавливаем, как эти товары попали на территорию Украины, почему не были распределены, проверяем информацию о возможной продаже гуманитарной помощи. Одна из задач БЭБ - следить за тем, чтобы финансовая и гуманитарная помощь стран-партнеров расходовалась и направлялась по назначению - туда, где она нужнее всего , – сказал и.о. руководителя территориального управления БЭБ во Львовской области Валерий Тациенко.
«К сожалению, находятся компании, которые пытаются через гуманитарный коридор ввозить в Украину коммерческие товары под видом гуманитарной помощи. Мы разоблачаем и видим насквозь такие вещи. Помощь, которую предоставляют украинцам международные партнеры, должна беспрепятственно доставляться людям, которые в ней нуждаются», - добавил он.
Детективы БЭБ устанавливают личности лиц, причастных к ввозу и хранению гуманитарной помощи. Для доставки этого груза потребовалось около 60 грузовиков, и такие перемещения не могли остаться незамеченными.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий подчеркнул, что ведомство будет максимально способствовать расследованию этого дела. Кроме того, он отметил, что виновных следует привлечь к ответственности как можно быстрее.
«Такой беспредел в условиях войны можно сравнить с диверсией против своего народа и страны», - заявил Козицкий.