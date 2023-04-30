Фото ⟩ Тонны неиспользованной гуманитарной помощи нашли на складе под Львовом

Там были обнаружены около тысячи поддонов с пищевыми продуктами, детскими товарами, постельным бельем, одеялами, средствами гигиены, бытовой химией и одеждой. Например, среди товаром было только 74 тонны консервов на 20 миллионов гривен (почти 500 000 евро).

И.о. руководителя территориального управления БЭБ во Львовской области Валерий Тациенко Фото: Ukraina majandusjulgeoleku büroo ühismeediakonto

«Сейчас мы устанавливаем, как эти товары попали на территорию Украины, почему не были распределены, проверяем информацию о возможной продаже гуманитарной помощи. Одна из задач БЭБ - следить за тем, чтобы финансовая и гуманитарная помощь стран-партнеров расходовалась и направлялась по назначению - туда, где она нужнее всего , – сказал и.о. руководителя территориального управления БЭБ во Львовской области Валерий Тациенко.

«К сожалению, находятся компании, которые пытаются через гуманитарный коридор ввозить в Украину коммерческие товары под видом гуманитарной помощи. Мы разоблачаем и видим насквозь такие вещи. Помощь, которую предоставляют украинцам международные партнеры, должна беспрепятственно доставляться людям, которые в ней нуждаются», - добавил он.

Детективы БЭБ устанавливают личности лиц, причастных к ввозу и хранению гуманитарной помощи. Для доставки этого груза потребовалось около 60 грузовиков, и такие перемещения не могли остаться незамеченными.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий подчеркнул, что ведомство будет максимально способствовать расследованию этого дела. Кроме того, он отметил, что виновных следует привлечь к ответственности как можно быстрее.