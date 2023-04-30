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«Россия сама роет себе яму»: эксперт о захвате компании Fortum

rus.postimees.ee
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Fortum. Фото иллюстративное.
Fortum. Фото иллюстративное. Фото: Eero Vabamägi

Экспроприация финской энергетической компании Fortum обернется во вред самой России, считает исполнительный директор Центрального союза деловой жизни EK Юри Хякямиес.

«Здесь мы видим ответную реакцию России на действия Запада, ЕС и США, предпринятые в связи с жестоким нападением России на Украину», – заявил Хякямиес в утренней телепрограмме Yle Ykkösaamu.

Хякямиес говорит, что в будущем России придется дорого заплатить за свои действия, поскольку изъятие имущества иностранной компании запомнится надолго.

«В ближайшие десятилетия им будет крайне сложно привлечь иностранные инвестиции. В этом смысле они сами вырыли себе яму», - сказал он.

В среду Россия взяла под контроль активы финской государственной энергетической компании. По данным газеты Helsingin Sanomat, в российский офис Fortum ворвался отряд вооруженных до зубов солдат в масках.

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