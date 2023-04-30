«Россия сама роет себе яму»: эксперт о захвате компании Fortum

«Здесь мы видим ответную реакцию России на действия Запада, ЕС и США, предпринятые в связи с жестоким нападением России на Украину», – заявил Хякямиес в утренней телепрограмме Yle Ykkösaamu.

Хякямиес говорит, что в будущем России придется дорого заплатить за свои действия, поскольку изъятие имущества иностранной компании запомнится надолго.

«В ближайшие десятилетия им будет крайне сложно привлечь иностранные инвестиции. В этом смысле они сами вырыли себе яму», - сказал он.