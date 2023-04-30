АНАЛИТИК ⟩ Большая часть роста цен вызвана человеческой жадностью

Хотя в инфляции обвиняют высокие цены на энергоносители и продукты питания, большая ее часть по-прежнему вызвана человеческой жадностью. Однако готовность потребителей соглашаться с повышением цен уменьшилась, поэтому инфляция могла бы остановиться, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор.
После прошлогоднего рекордного роста цен инфляция, похоже, наконец начала сбавлять ход. В марте индекс потребительских цен вырос в среднем на 6,9 процента в еврозоне и на 15,6 процента в Эстонии. Хотя эти цифры, конечно, тоже очень велики, но ситуация улучшилась по сравнению с прошлогодними пиками. В Эстонии рекордным стал август 2022 года, когда инфляция поднялась выше 25 процентов. В еврозоне пик был достигнут в октябре, когда рост потребительских цен составил 10,6 процента. В то же время замедление роста цен несколько очевидно, так как оно связано в первую очередь со снижением цен на энергоносители. Глядя на базовую инфляцию, которая исключает переменные цены на топливо и продукты питания, с прошлой осени в Эстонии она упорно держится на уровне 12-13 процентов. В еврозоне рост базовой инфляции даже ускорился, оставаясь на уровне 5,7 процента в марте.
Инфляционная спираль
Вышеизложенное заставило аналитиков задаться вопросом, что на самом деле вызывает рост цен. Одну из теорий можно назвать инфляцией жадности. Согласно ей, сумасшедшие цены на энергоносители действительно были движущей силой инфляции, рост которой компании пытались покрыть за счет повышения цен. Но похоже, что в условиях инфляции многие компании не просто покрыли стоимость энергии, но повысили цены еще больше.
Было ли причиной тому желание подготовиться к новым неприятным сюрпризам в смутной среде или просто человеческая жадность, во всяком случае экономическая среда, кажется, позволяла это.
Если в повышении цен компании были более смелыми, чем обычно, то работники также были более напористыми, чем обычно, в переговорах о заработной плате. Жизнь стала дороже, и никто не хочет, чтобы их уровень жизни ухудшился. Более высокий спрос на заработную плату является дополнительным фактором для предпринимателя вновь поднять цены. Однако таким образом мы быстро достигаем ситуации, когда в результате конкуренции между компаниями и потребителями цены постоянно движутся вверх по спирали.
Рост цен увеличил прибыль компаний
Как Европейский центральный банк, так и несколько аналитических агентств частного сектора недавно подготовили захватывающий анализ причин и будущего инфляции в еврозоне. В центре внимания оказались изменения в дефляторе ВВП. Последний характеризует, как изменились цены на товары и услуги, формирующие добавленную стоимость, созданную во всей экономике. В результате одного из таких анализов, например, аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs установили, что более половины роста дефлятора ВВП во всей еврозоне объясняется ростом прибыли компаний, а рост заработной платы составляет чуть более трети. С точки зрения секторов рост прибыли был быстрым почти везде, но особенно высоким он был в энергетическом секторе и, что удивительно, также в сфере услуг. В случае с энергетикой причины понятны, но на сферу услуг, похоже, повлияло сильное восстановление спроса после пандемии, которая заставила людей потреблять услуги, даже когда их цены быстро росли. К 2023 году Goldman Sachs прогнозирует конец сверхприбыли, но инфляция из-за давления на зарплаты может продолжаться дольше.
Повышение цен в Эстонии трудно оправдать
Вполне вероятно, что даже в Эстонии в эпоху быстрой инфляции можно было удовлетворить более высокие требования к прибыли за счет повышения цен. Даже сегодня, когда цены на энергоносители нормализовались, инфляция в Эстонии на голову превышает средний показатель по Европе. Особенно резкие различия проявляются при рассмотрении изменения цен в конкретной группе товаров. Например, одежда и обувь подорожали в Еврозоне в среднем на 4,8 процента за год. Рост цен на модные товары в нашем ближайшем регионе тоже был такого порядка: Литва - шесть процентов, Латвия - пять процентов, Финляндия - четыре процента. По состоянию на март одежда и обувь в Эстонии стоят на целых 14 процентов дороже, чем год назад. И таких примеров полно.
Способность компаний повышать цены также характеризуют экономические итоги прошлого года. Согласно статистике ВВП, операционная прибыль и смешанный доход, которые в основном выражают изменение прибыли, выросли на 24 процента в прошлом году. В номинальных ценах рост прибыли был выше, чем в последний раз в 2021 году, когда экономика Эстонии восстанавливалась после коронакризиса. Картина была несколько иной в зависимости от секторов – например, промышленные компании-экспортеры, как правило, не могли так легко передать заказчикам повышенные входные цены. В случае с предприятиями, ориентированными на внутреннего потребителя, все оказалось проще: несмотря на высокую инфляцию, в прошлом году жители Эстонии достаточно смело потребляли, чему способствовал сильный рынок труда.
Если спрос упадет, рост цен также будет сдерживаться
Чтобы сдержать рост цен, необходимо, чтобы спрос уменьшился. Некоторые признаки этого уже есть. Розничные продажи в еврозоне с прошлой осени несколько снизились. В феврале объемы продаж в странах еврозоны снизились в среднем чуть более чем на 3 процента, что кажется недостаточным для того, чтобы заставить торговцев переманивать покупателей у конкурентов с помощью скидок. Сфера услуг показала себя значительно лучше, чем розничная торговля. Там рост объема продаж, наоборот, ускорился. По состоянию на март продажи услуг в еврозоне были на целых 5 процентов выше, чем в прошлом году.
В Эстонии в последние месяцы произошли явные изменения в потреблении, и в марте объем розничной торговли снизился на 14 процентов по сравнению с прошлым годом. Такое большое падение уже могло повлиять на поведение компаний. Однако, как и везде в Европе, спрос на услуги остается высоким. По прогнозам, потребление домохозяйств в этом году будет ниже, чем в прошлом году, что в конечном итоге может затормозить предыдущий значительный рост цен.