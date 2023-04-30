АНАЛИТИК ⟩ Большая часть роста цен вызвана человеческой жадностью

После прошлогоднего рекордного роста цен инфляция, похоже, наконец начала сбавлять ход. В марте индекс потребительских цен вырос в среднем на 6,9 процента в еврозоне и на 15,6 процента в Эстонии. Хотя эти цифры, конечно, тоже очень велики, но ситуация улучшилась по сравнению с прошлогодними пиками. В Эстонии рекордным стал август 2022 года, когда инфляция поднялась выше 25 процентов. В еврозоне пик был достигнут в октябре, когда рост потребительских цен составил 10,6 процента. В то же время замедление роста цен несколько очевидно, так как оно связано в первую очередь со снижением цен на энергоносители. Глядя на базовую инфляцию, которая исключает переменные цены на топливо и продукты питания, с прошлой осени в Эстонии она упорно держится на уровне 12-13 процентов. В еврозоне рост базовой инфляции даже ускорился, оставаясь на уровне 5,7 процента в марте.