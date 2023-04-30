Телеканал «Россия 1» сообщил об обстреле Донбасса украинскими военными, сопроводив свой репортаж кадрами разрушенного девятиэтажного дома в Умани, в который в пятницу, 28 апреля, попала российская ракета, сообщает «Настоящее время».
Видео ⟩ Телеканал «Россия 1» выдал кадры разрушенного дома в Умани за последствия удара ВСУ по Донбассу
Российский телеведущий заявил, что «украинские боевики» в ночь на 28 обстреляли Донбасс. По его словам, под обстрел попали села Никольское и Яковлевка, а также город Ясиноватая, по которому якобы выпустили больше 20 снарядов.
В ночь, когда российская ракета попала в дом в Умани, Россия выпустила 23 ракеты, ВСУ сбили 21 из них.
В свою очередь Astra отмечает, что подобное уже происходило - ранее в Telegram-канале российского пропагандиста Владимира Соловьева появилось видео пострадавшей жительницы разрушенного дома в Умани, которое Соловьев сопроводил словами «жестокие обстрелы Донбасса».
Напомним, что в ночь на пятницу Россия нанесла ракетный удар по Украине. Взрывы прогремели в Киевской, Черкасской, Днепропетровской и других областях. В результате обстрелов были повреждены несколько жилых домов, погибли не менее 25 человек.