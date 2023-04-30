Видео ⟩ Телеканал «Россия 1» выдал кадры разрушенного дома в Умани за последствия удара ВСУ по Донбассу

Российский телеведущий заявил, что «украинские боевики» в ночь на 28 обстреляли Донбасс. По его словам, под обстрел попали села Никольское и Яковлевка, а также город Ясиноватая, по которому якобы выпустили больше 20 снарядов.

Фото: Скриншот/«Настоящее время»

В ночь, когда российская ракета попала в дом в Умани, Россия выпустила 23 ракеты, ВСУ сбили 21 из них.

В свою очередь Astra отмечает, что подобное уже происходило - ранее в Telegram-канале российского пропагандиста Владимира Соловьева появилось видео пострадавшей жительницы разрушенного дома в Умани, которое Соловьев сопроводил словами «жестокие обстрелы Донбасса».