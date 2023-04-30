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Производители требуют заплатить за отмененные заказы на вакцины

Эркки Эрилайд
, журналист
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Вакцинация от COVID-19.
Вакцинация от COVID-19. Фото: Mihkel Maripuu

Pfizer и BioNTech предложили Евросоюзу заплатить половину суммы за вакцины от COVID-19, которые были заказаны, но стали ненужными государствам-членам.

По данным Financial Times, ожидается, что в ЕС заплатит около 70 миллионов евро за отмененные заказы. Пересмотренное соглашение позволит ЕС перейти на более новые вакцины, адаптированные к будущим вариантам COVID-19, сообщило издание со ссылкой на лиц, принимавших участие в переговорах.

В январе агентство Reuters сообщило о переговорах между ЕС и двумя производителями лекарств, цель которых было сократить поставки вакцин, которые Брюссель обещал закупить в этом году.

Переговоры возобновились, поскольку ЕС планирует пересмотреть законы, регулирующие фармацевтическую промышленность, в надежде увеличить инвестиций и расширить доступ к недорогим лекарствам в то время, когда бюджеты здравоохранения стран все еще ограничены стоимостью лечения COVID-19.

В Pfizer отказались комментировать этот вопрос FT, но сказали, что переговоры проходили «в духе доброй воли сторон».

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