Парада не будет: в Пскове отменили празднования 9 мая

Об этом сообщил в субботу губернатор области Михаил Ведерников, председательствовавший на заседании комиссии по празднованию 9 мая. По словам главы региона, с 2020 года День Победы приходится отмечать в исключительных условиях.

«9 мая - священная дата для нашей страны, для каждого из нас, - сказал Ведерников. - Все последние социологические исследования говорят, что победа в Великой Отечественной войне является [в России] первой и главной культурно-исторической годовщиной».

Губернатор добавил, что, учитывая текущую внешнеполитическую ситуацию, нужно быть готовым к провокациям, которые могут быть запланированы именно на этот день. Традиционно военный парад и фейерверк 9 мая собирали в Пскове огромное количество людей.

Раненые не поймут

Деньги, уже выделенные на фейерверки, планируется использовать для отправки снаряжения российской армии. Кроме того, по словам Ведерникова, солдаты, приехавшие в Псков с фронта на лечение или отдых, могут иначе, чем местные, понимать фейерверки и гуляния.

«Поэтому, из уважения к ним, я думаю, нам следует пока воздержаться от этого. И самое главное, на что я хочу, чтобы мы ориентировались - мы должны не праздновать победу сейчас, а сделать все для победы», - добавил Ведерников.

Отмена военного парада и фейерверков не означает, что 9 мая пройдет совершенно незамеченным в Пскове и области. «У нас запланирована достаточно большая программа, всего порядка 500 мероприятий, - пообещал губернатор. - В то же время необходимо сделать так, чтобы День Победы был максимально семейным праздником». Традиционная акция «Бессмертный Полк» пройдет онлайн.

Оппозиция: они чего-то боятся

Независимый блог «Псковская редакция», освещающий события в Пскове, предполагает, что отмена парада и фейерверка указывает на опасность, о которой не говорят.