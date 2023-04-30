Eurostat: цены на электричество и газ в Эстонии росли медленнее среднего по ЕС темпа

По данным Eurostat, во втором полугодии прошлого года цены на электроэнергию в Европейском союзе (ЕС) выросли в некоторых государствах-членах более чем в два раза, цены на газ почти в три раза, в то время как в Эстонии рост цен был медленнее.
По расчетам средней цены на электроэнергию для бытовых потребителей Эстония осталась в группе стран, где цена выросла за год на 25-55 процентов, а по ценам на газ в группе стран, где рост составил 25 -50 процентов.
Во втором полугодии прошлого года средние цены на электроэнергию в ЕС выросли за год с 23,5 евро за 100 киловатт-часов до 28,4 евро, а на газ с 7,8 евро за 100 киловатт-часов до 11,4 евро и стали самыми высокими ценами в истории статистики Eurostat.
Цены на электроэнергию для частных потребителей выросли за этот период во всех странах ЕС кроме Мальты и Нидерландов, где они за год снизились на 3 и 7 процентов. На Мальте цены регулируются, а Нидерланды поддерживают потребителей за счет снижения налогов и финансовых ассигнований, сообщил Eurostat.
Больше всего цены выросли в Румынии (112 процентов), в Чехии (97 процентов), Дании (70 процентов), Литве (65 процентов) и Латвии (59 процентов). Наименьший рост наблюдался в Люксембурге - 3 процента, а также в Австрии и Германии, где рост цен на электроэнергию для бытовых потребителей составил 4 процента.
В пересчете на евро самые низкие цены на электроэнергию для бытовых потребителей были в Венгрии, Болгарии и на Мальте: 10,8 евро, 11,5 евро и 12,8 евро за 100 киловатт-часов, а самые высокие в Дании, Бельгии и Ирландии, 58,7 евро, 44,9 евро и 42 евро за 100 киловатт-часов.
Цены на газ выросли во второй половине прошлого года по сравнению с прошлым годом во всех странах ЕС, самый резкий рост был в Чешской Республик - 231 процент. В Румыния рост составил 165, в Латвии 157, в Литве 112 процентов. Цены на газ выросли менее, чем на 20 процентов , только в Хорватии и Словакии - на 14 и 18 процентов соответственно.
В евро цены на газ для бытовых потребителей были самыми низкими в Венгрии, в среднем 3,5 евро за 100 киловатт-часов. В Хорватии средняя цена составляла 4,5 евро, а в Словакии - 4,9 евро за 100 киловатт-часов. Самые высокие цены были в Швеции, Дании и Нидерландах - соответственно 27,5 евро, 20,8 евро и 19,3 евро за 100 киловатт-часов.