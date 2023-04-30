Eurostat: цены на электричество и газ в Эстонии росли медленнее среднего по ЕС темпа

По расчетам средней цены на электроэнергию для бытовых потребителей Эстония осталась в группе стран, где цена выросла за год на 25-55 процентов, а по ценам на газ в группе стран, где рост составил 25 -50 процентов.

Во втором полугодии прошлого года средние цены на электроэнергию в ЕС выросли за год с 23,5 евро за 100 киловатт-часов до 28,4 евро, а на газ с 7,8 евро за 100 киловатт-часов до 11,4 евро и стали самыми высокими ценами в истории статистики Eurostat.

Цены на электроэнергию для частных потребителей выросли за этот период во всех странах ЕС кроме Мальты и Нидерландов, где они за год снизились на 3 и 7 процентов. На Мальте цены регулируются, а Нидерланды поддерживают потребителей за счет снижения налогов и финансовых ассигнований, сообщил Eurostat.

Больше всего цены выросли в Румынии (112 процентов), в Чехии (97 процентов), Дании (70 процентов), Литве (65 процентов) и Латвии (59 процентов). Наименьший рост наблюдался в Люксембурге - 3 процента, а также в Австрии и Германии, где рост цен на электроэнергию для бытовых потребителей составил 4 процента.

В пересчете на евро самые низкие цены на электроэнергию для бытовых потребителей были в Венгрии, Болгарии и на Мальте: 10,8 евро, 11,5 евро и 12,8 евро за 100 киловатт-часов, а самые высокие в Дании, Бельгии и Ирландии, 58,7 евро, 44,9 евро и 42 евро за 100 киловатт-часов.

Цены на газ выросли во второй половине прошлого года по сравнению с прошлым годом во всех странах ЕС, самый резкий рост был в Чешской Республик - 231 процент. В Румыния рост составил 165, в Латвии 157, в Литве 112 процентов. Цены на газ выросли менее, чем на 20 процентов , только в Хорватии и Словакии - на 14 и 18 процентов соответственно.