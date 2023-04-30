Sunday Times: Киев не готов к большому наступлению. Но у него нет выбора

Британские офицеры, работавшие с украинскими военными, сообщают, что их коллеги настроены решительно, отмечает Галеотти. С другой стороны, согласно просочившимся оценкам американской разведки, Украина вряд ли сможет добиться чего-то большего, чем скромные территориальные успехи.

«До сих пор украинские военные демонстрировали не только мастерство и решительность, но и воображение», - пишет автор, отмечая успехи украинской армии в обороне в первой фазе конфликта.

Украинцам также часто удавалось застать россиян врасплох на оперативном и стратегическом уровне, как, например, во время Харьковского наступления. Нанеся удар в момент, когда внимание Москвы было сосредоточено на юге, и в районах, где российских войск было мало, они смогли за месяц отвоевать более 12 тысяч квадратных километров.

Проблемы Киева

Однако, хотя украинцы быстро осваивают 230 новых и отремонтированных западных танков и 1550 бронемашин, у них все еще нет надлежащей противовоздушной обороны для любой крупной наступательной операции. Западные эксперты также не уверены, что старшие командиры смогут адаптироваться к новым системам так же хорошо, как оперирующие ими солдаты.