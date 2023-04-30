США и Иран захватили нефтяные танкеры друг друга

По данным Тегерана, танкер Advantage Sweet, груженный нефтью Chevron, ранее столкнулся с иранским судном в Оманском заливе, в результате чего пострадали члены иранского экипажа, а несколько человек пропали без вести. Иран добавил, что танкер игнорировал радиовызовы в течение восьми часов после столкновения, и заявил, что завладел танкером Suezmax для расследования обстоятельств аварии.

В свою очередь, ВМС США обвинили Иран в нарушении прав судоходства в международных водах, назвав это «угрозой безопасности на море и мировой экономике». В пятницу появилась новая информация от компании Ambrey, занимающейся вопросами безопасности на море, в которой утверждается, что мотивом Ирана в захвате груза Chevron была месть за предыдущие конфискации иранской нефти. «Оба танкера были крупными танкерами типа Suezmax. Иран ответил подобным образом в прошлом, когда их нефтяные грузы были ранее конфискованы», - сказал Эмбрей в интервью газете Jerusalem Post.

Танкер Suez Rajan, обвиненный в нарушении санкций и захваченный по решению суда США, по последним данным, находился недалеко от Южной Африки.