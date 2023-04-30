США и Иран захватили нефтяные танкеры друг друга

В четверг военно-морские силы Ирана перехватили танкер под флагом Маршалловых островов, перевозивший сырую нефть для американского нефтяного гиганта Chevron. Несколькими днями ранее иранский танкер Suez Rajani, также шедший под флагом Маршалловых островов, был захвачен по решению суда США.
По данным Тегерана, танкер Advantage Sweet, груженный нефтью Chevron, ранее столкнулся с иранским судном в Оманском заливе, в результате чего пострадали члены иранского экипажа, а несколько человек пропали без вести. Иран добавил, что танкер игнорировал радиовызовы в течение восьми часов после столкновения, и заявил, что завладел танкером Suezmax для расследования обстоятельств аварии.
В свою очередь, ВМС США обвинили Иран в нарушении прав судоходства в международных водах, назвав это «угрозой безопасности на море и мировой экономике». В пятницу появилась новая информация от компании Ambrey, занимающейся вопросами безопасности на море, в которой утверждается, что мотивом Ирана в захвате груза Chevron была месть за предыдущие конфискации иранской нефти. «Оба танкера были крупными танкерами типа Suezmax. Иран ответил подобным образом в прошлом, когда их нефтяные грузы были ранее конфискованы», - сказал Эмбрей в интервью газете Jerusalem Post.
Танкер Suez Rajan, обвиненный в нарушении санкций и захваченный по решению суда США, по последним данным, находился недалеко от Южной Африки.
Это не первый случай столкновения США и Ирана из-за захваченных нефтяных танкеров. В 2019 году подразделение Национальной гвардии Ирана задержало британский нефтяной танкер Stena Impera, обвинив экипаж в нарушении морского права. В 2020 году Иран захватил нефтяной танкер под ливийским флагом в Ормузском проливе, но вскоре разрешил ему следовать дальше. Однако США в мае прошлого года захватили иранский нефтеналивной груз у берегов Греции.