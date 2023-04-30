Понедельник ожидается дождливым

По данным Агентства окружающей среды, в ночь на понедельник ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, возможен мокрый снег; после полуночи прояснится, и осадки прекратятся. Ветер западных направлений, 4-10, до полуночи на северном побережье 14 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до 5 градусов тепла.

На Чудском озере западный ветер 4-9, ночью порывы до 12 м/с. Высота волн 0,6-1,2 метра. До полуночи местами пройдут дожди. Видимость в основном хорошая. Температура 2-4 градуса.

В понедельник облачность увеличится. Временами идут дожди, во второй половине дня дождь становится более массовым. Ветер юго-западный и западный 3-9, во второй половине дня порывы ​​до 13 м/с. Температура 7-13 градусов.