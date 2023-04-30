В Рийгикогу планируют новый законопроект о советских символах

«В неизменном виде он точно не будет принят», - сказал Ломп.

«Так что, скорее всего, он будет изменен. Либо мы доработаем существующий проект, либо направим запрос в министерство, чтобы они подготовили совершенно новый проект», - сказал Ломп.

«Безусловно, проще и правильнее было бы начать с внесения поправок в этот закон, не с изменения существующего документа в лучшую сторону, а с чистого листа и с нового законопроекта», - сказал Ломп.

Президент Эстонии отказался провозглашать закон о советских символах

7 марта президент Алар Карис не провозгласил принятые Рийгикогу 15 февраля поправки в Строительный кодекс, в Закон о применении строительного кодекса и в Закон о планировании, а также закон о внесении изменений в Закон о госимуществе, поскольку они противоречат Конституции.

«Первая часть первой статьи принятого закона с правовой точки зрения неясна и, следовательно, противоречит части второй статьи 13 Конституции», - передала слова главы государства канцелярия президента.