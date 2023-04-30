Пассажиры хийумааского парома смогут бесплатно принять участие в уникальной экскурсии

Ранней весной на проливе Вяйнамери собираются большие стаи морянок, которые заметны с палубы парома. Во время экскурсии по наблюдению за морянками можно знакомиться и с другими морскими птицами.

Экскурсия пройдет на пароме, который выйдет из Хельтермаа в воскресенье в 17.30. Экскурсию проведет Петер Линд.

Накануне подобная экскурсия состоялась на пароме, вышедшем в субботу в 10 часов из Рохукюла. Экскурсии организованы Эстонским орнитологическим обществом в сотрудничестве с TS Laevad OÜ и при поддержке Центра экологических инвестиций.