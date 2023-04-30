Рост цен на сахар в Эстонии в марте был одним из самых высоких в ЕС

По данным Евростата, цена на сахар в Европейском союзе (ЕС) неуклонно растет с августа 2021 года, достигнув 61% в феврале и марте этого года по сравнению с теми же месяцами прошлого года; в прошлом месяце в Эстонии был зафиксирован второй по величине рост цен на сахар в ЕС - 97%.