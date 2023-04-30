Рост цен на сахар в Эстонии в марте был одним из самых высоких в ЕС

По данным Евростата, цена на сахар в Европейском союзе (ЕС) неуклонно растет с августа 2021 года, достигнув 61% в феврале и марте этого года по сравнению с теми же месяцами прошлого года; в прошлом месяце в Эстонии был зафиксирован второй по величине рост цен на сахар в ЕС - 97%.
В марте 2022 года сахарная инфляция в ЕС составила 11%, по сравнению с всего лишь 1,6% в марте 2021 года, сообщил Евростат.
Наибольший рост цен на сахар в прошлом месяце по сравнению с предыдущим годом был зафиксирован в Чешской Республике - 98%. За Чехией и Эстонией следуют Польша с ростом в 82%, Германия - 72 процента и Латвия - 70%.
Наименьший рост цен на сахар в марте был отмечен в Венгрии - на 17%. Далее следуют Люксембург - 19%, Бельгия - 35%, Болгария - 36% и Ирландия - 37%.