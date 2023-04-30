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По словам Пригожина, «Вагнер» будет вынужден отступить из Бахмута, если не получит дополнительные боеприпасы

rus.postimees.ee
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Евгений Пригожин, глава российской частной военной компании «Вагнер».
Евгений Пригожин, глава российской частной военной компании «Вагнер». Фото: YULIA MOROZOVA

Евгений Пригожин, глава российской частной военной компании «Вагнер», заявил в опубликованном вчера видео, что его войска будут вынуждены отступить из Бахмута, если не получат дополнительные боеприпасы.

Американский институт изучения войны (ISW) написал в своем отчете, что, по словам главы «Вагнера», его войска в настоящее время получают только 800 из 4000 патронов в день, которые они запросили.

По словам Пригожина, он пишет письмо министру обороны России Сергею Шойгу с просьбой предоставить боеприпасы как можно скорее. «Я пишу это письмо министру обороны Сергею Шойгу с просьбой выдать боеприпасы немедленно», - сказал Пригожин в 86-минутном видеоинтервью, которое в пятницу провел российский военный блогер Семен Пегов.

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