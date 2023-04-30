Евгений Пригожин, глава российской частной военной компании «Вагнер», заявил в опубликованном вчера видео, что его войска будут вынуждены отступить из Бахмута, если не получат дополнительные боеприпасы.
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По словам Пригожина, «Вагнер» будет вынужден отступить из Бахмута, если не получит дополнительные боеприпасы
Американский институт изучения войны (ISW) написал в своем отчете, что, по словам главы «Вагнера», его войска в настоящее время получают только 800 из 4000 патронов в день, которые они запросили.
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