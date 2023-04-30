Галерея ⟩ Французы отмечают историческую битву парадом в Тапа

Битва произошла 30 апреля 1863 года между иностранным легионом французской армии и мексиканской армией. Шестьдесят пять иностранных легионеров сражались против 3300 мексиканцев, нанеся последним тяжелые потери. Хотя иностранные легионеры в итоге потерпели поражение, это событие породило легенду об их храбрости и решимости сражаться до конца.

Празднование годовщины битвы при Камероне является одной из главных церемоний французской армии. В настоящее время в Тапе дислоцировано 350 французских солдат. Почти 200 из них - иностранные легионеры, но в Тапе есть также инженерные подразделения, артиллеристы и логисты. В распоряжении французов имеются бронемашины VBMR Griffon и колесные танки AMX-10 RC.