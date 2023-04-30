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Галерея ⟩ Французы отмечают историческую битву парадом в Тапа

Андрес Тохвер
, журналист Virumaa Teataja
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Французские подразделения.
Французские подразделения. Фото: Marianne Loorents / Virumaa Teataja

В воскресенье утром французские подразделения, дислоцированные в военном городке Тапа, выстроились в шеренгу, чтобы отметить 160-ю годовщину битвы при Камероне в Мексике.

Битва произошла 30 апреля 1863 года между иностранным легионом французской армии и мексиканской армией. Шестьдесят пять иностранных легионеров сражались против 3300 мексиканцев, нанеся последним тяжелые потери. Хотя иностранные легионеры в итоге потерпели поражение, это событие породило легенду об их храбрости и решимости сражаться до конца.

Празднование годовщины битвы при Камероне является одной из главных церемоний французской армии. В настоящее время в Тапе дислоцировано 350 французских солдат. Почти 200 из них - иностранные легионеры, но в Тапе есть также инженерные подразделения, артиллеристы и логисты. В распоряжении французов имеются бронемашины VBMR Griffon и колесные танки AMX-10 RC.

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