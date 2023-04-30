Банкир: люди должны смириться, что они теперь беднее

Инфляция в Великобритании в марте составила 10,1 процентов в годовом исчислении. Темпы роста цен несколько замедлились по сравнению с февралем, но по-прежнему в пять раз превышают целевой показатель Банка Англии, сообщает Би-би-си.

Поскольку задача центрального банка состоит в том, чтобы довести инфляцию до уровня 2 процентов, процентные ставки повышаются в ответ на рост цен, что повышает стоимость займов Теоретически этот шаг должен заставить людей сократить потребление, потому что спрос на товары снижается и цены будут расти медленнее.

В связи с тем, что счета за электроэнергию и стоимость продуктов питания также стремительно растут для домохозяйств, многие профсоюзы и рабочие требуют повышения заработной платы, чтобы ослабить ценовое давление.

«Кто-то в Великобритании должен смириться с тем, что им стало хуже, и перестать пытаться поддерживать свою прежнюю покупательную способность, потому что, когда компаниям приходится платить большую заработную плату, они также поднимают цены на свою продукцию», - описал Хью Пилл.

Именно здесь возникает пресловутая спираль инфляции, т. е. последовательные корректировки заработной платы и цен, оказывающие постоянное влияние на инфляцию.

В то же время эксперты Европейского центрального банка (ЕЦБ) недавно писали, что в гонке цен виноват не столько рост заработной платы, сколько постоянно растущая маржа прибыли компаний.