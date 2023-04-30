Галерея и ВИДЕО ⟩ В Таллинне горел торговый центр

По словам очевидцев, горит та часть торгового центра, где находится Olympic Casino.

«Горит фасад здания. Точная информация будет позже», - сказала Rus.Postimees пресс-секретарь Спасательного департамента.

Спасательный департамент сообщил, что наружный фасад и рекламная вывеска демонтированы, проверился пожарный выход и провелась вентиляция помещений. Работала спринклерная система, которая в настоящее время отключена.