Галерея и ВИДЕО ⟩ В Таллинне горит торговый центр

По словам очевидцев, горит та часть торгового центра, где находится Olympic Casino.

В настоящее время Спасательный департамент сообщил, что наружный фасад и рекламная вывеска демонтированы, проверяется пожарный выход и проводится вентиляция помещений. Работала спринклерная система, которая в настоящее время отключена. Люди эвакуированы.