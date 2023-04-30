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ВИДЕО ⟩ В Таллинне горит торговый центр

rus.postimees.ee
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Сегодня в столичном районе Хааберсти загорелся торговый центр. По первоначальным данным, пострадавших нет. 

По словам очевидцев, горит та часть торгового центра, где находится Olympic Casino. 

«Горит фасад здания. Точная информация будет позже», - сказала Rus.Postimees пресс-секретарь Спасательного департамента, которая добавила, что в пожаре никто не пострадал.

Новость дополняется!

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