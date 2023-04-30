ВИДЕО ⟩ В Таллинне горит торговый центр

Rus.Postimees.ee112ВИДЕО ⟩ В Таллинне горит торговый центрrus.postimees.ee30 апреля 2023, 17:55Facebook TwitterComments Сегодня в столичном районе Хааберсти загорелся торговый центр. По первоначальным данным, пострадавших нет. По словам очевидцев, горит та часть торгового центра, где находится Olympic Casino. «Горит фасад здания. Точная информация будет позже», - сказала Rus.Postimees пресс-секретарь Спасательного департамента, которая добавила, что в пожаре никто не пострадал.Новость дополняется!Facebook TwitterComments Ключевые словаolympic casinoпожархааберстидепартаментпожарныеPекомендуем