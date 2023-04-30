Прокуратура требует арестовать молодого человека, подозреваемого в убийстве в Арукюла

Помимо 19-летнего юноши, который скончался на месте происшествия, пострадала 17-летняя девушка, которая была доставлена в больницу на машине скорой помощи. Начальник оперативного отдела Пыхьяской префектуры Мадис Аллак сообщил сегодня днем Postimees, что девушка сегодня была выписана из больницы на домашнее лечение.

Когда прибыл полицейский патруль, на стадионе находились четверо молодых людей - один тяжелораненый молодой человек и одна раненая девушка, а также двое молодых людей, которые пытались самостоятельно оказать первую помощь тяжелораненому молодому человеку до прибытия медиков.

Пятый молодой человек, подозреваемый в нанесении травм юноше и девушке, который находился с той же группой, но скрылся с места происшествия, был обнаружен патрулем с собаками в нескольких улицах от стадиона в 00:32.

«Молодой человек был пьян и не подчинялся приказам полиции, и для его задержания пришлось применить силу», - сказал Аллак. - Могу также добавить, что 18-летний молодой человек, подозреваемый в непредумышленном убийстве, не имеет действующих судимостей», - отметил он во второй половине дня.

Насколько известно почтальону, убитый молодой человек был родом из Кехры, и умер он в результате ножевого ранения в шею.