Галерея и видео ⟩ Студенты захватили власть в Вальпургиеву ночь

Тартуские студенты традиционно захватили власть у мэра в Вальпургиеву ночь и веселились до раннего утра, когда мэр пообещал вернуться, чтобы самому взять ее обратно.
Будь то война в Украине или отмененные из-за коронавируса мероприятия, шествие по центру Тарту сегодня днем произвело впечатление количеством участников и прекрасными строевыми песнями. Пришли сотни корпорантов и студентов, а также те, чья студенческая жизнь давно позади. «Я никогда не видел столько студентов, празднующих Вальпургиеву ночь!» - похвалил ректор университета Тоомас Ассер.