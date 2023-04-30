Галерея и видео ⟩ Студенты захватили власть в Вальпургиеву ночь

Карл Эрнст фон Баер в 19 веке скептически относился к студенческим организациям, опасаясь, что они станут слишком навязчивыми в обществе и школьной жизни. Теперь ему нужно раз в год напоминать, что иногда нужно делать глупости.

Фото: Sille Annuk