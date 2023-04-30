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Галерея и видео ⟩ Студенты захватили власть в Вальпургиеву ночь

Вейки Ояперв Силле Аннук
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Карл Эрнст фон Баер в 19 веке скептически относился к студенческим организациям, опасаясь, что они станут слишком навязчивыми в обществе и школьной жизни. Теперь ему нужно раз в год напоминать, что иногда нужно делать глупости.
Карл Эрнст фон Баер в 19 веке скептически относился к студенческим организациям, опасаясь, что они станут слишком навязчивыми в обществе и школьной жизни. Теперь ему нужно раз в год напоминать, что иногда нужно делать глупости. Фото: Sille Annuk

Тартуские студенты традиционно захватили власть у мэра в Вальпургиеву ночь и веселились до раннего утра, когда мэр пообещал вернуться, чтобы самому взять ее обратно.

Будь то война в Украине или отмененные из-за коронавируса мероприятия, шествие по центру Тарту сегодня днем произвело впечатление количеством участников и прекрасными строевыми песнями. Пришли сотни корпорантов и студентов, а также те, чья студенческая жизнь давно позади. «Я никогда не видел столько студентов, празднующих Вальпургиеву ночь!» - похвалил ректор университета Тоомас Ассер.

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