Видео ⟩ Юный герой: 13-летний мальчик спас жизни 66 школьников

Школьники ехали домой на автобусе в Уоррене, штат Мичиган, в среду, когда у водителя школьного автобуса случился приступ. Ситуация мгновенно стала опасной для жизни.

На камере внутри автобуса видно, как водитель говорит в микрофон, что ему стало плохо и он собирается остановить автобус. Однако он не успел этого сделать и упал в обморок.

13-летний Диллон Ривз заметил, что автобус едет как-то странно, и побежал к водителю. В это же время другие пассажиры автобуса начали кричать. Диллон остановил встречный автобус и сказал другим детям, чтобы они вызвали скорую помощь.

Водитель автобуса был немедленно доставлен в больницу, но дети не пострадали.

Хотя подросток не общался с представителями СМИ, его родители сказали, что гордятся им. «Это большой, большой повод для гордости. Это очень важно и значимо для всех нас. Наш сын всегда был внимателен и готов помочь другим, но этот поступок, конечно, имеет особое значение», - сказал Стив Ривз, отец Диллона.