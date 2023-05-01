Президент Турции объявил о ликвидации главаря «Исламского государства»

О ликвидации главаря ИГ он написал также в своем микроблоге Twitter. Там Эрдоган уточнил, что операция состоялась 29 апреля, однако не назвал имени уничтоженного боевика.

Между тем агентство Reuters передает со ссылкой на сирийские спецслужбы, что рейд был проведен в городе Джандарис на северо-западе Сирии.