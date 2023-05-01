Вице-президент Еврокомиссии: инфляция в ЕС достигла пика

В пятницу в Стокгольме прошла неформальная встреча министров финансов и руководителей центральных банков Европейского союза. По словам Домбровскиса, европейская экономика держится лучше, чем ожидалось, но впереди еще много вызовов.

«В этом году мы видим рост на 0,8-0,9 процента. Мы также видим, что инфляция достигла своего пика и постепенно снижается, – отметил еврочиновник. – Разумеется, нам предстоит столкнуться еще с многими вызовами».