Популярный магазин электроники закрывает несколько представительств и сокращает штат

Компания Expert Eesti, занимающаяся продажей бытовой электроники, направила в Кассу по безработице уведомление о сокращении 13 человек. По словам главы компании, это чисто экономическое решение, обусловленное закрытием нескольких магазинов, пишет dv.ee.
«Значительно возросшие цены на энергоносители в 2022 году также сократили потребление в нашем секторе, люди закупают меньше технических товаров. Уменьшилось количество посетителей торговых центров в целом, но особенно – технических магазинов», – говорится в направленном в Кассу уведомлении.
По словам главы компании Ардо Краава, причина сокращений – исключительно экономическая: «Мы закрываем магазины, результаты которых нас не удовлетворяют и в расположении которых мы не видим перспектив».