Популярный магазин электроники закрывает несколько представительств и сокращает штат

«Значительно возросшие цены на энергоносители в 2022 году также сократили потребление в нашем секторе, люди закупают меньше технических товаров. Уменьшилось количество посетителей торговых центров в целом, но особенно – технических магазинов», – говорится в направленном в Кассу уведомлении.