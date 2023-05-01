Депутат Европарламента Яна Тоом (Центристская партия, Renew Europe) ищет единомышленников среди своих коллег в Брюсселе, чтобы спросить у Еврокомиссии, соответствует ли закон Сейма Литвы, упрощающий высылку мигрантов, нормам международного права.
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Тоом призывает Брюссель оценить правомерность литовского закона о границе. Террас: это играет на руку Путину
Во вторник Сейм Литвы узаконил разворачивание на границе нелегальных мигрантов во время чрезвычайной ситуации. Закон предусматривает, что при массовом наплыве иностранцев правительство по предложению Комиссии по государственной безопасности может принять решение о недопуске в Литву иностранцев, которые намереваются пересечь или пересекли государственную границу в неустановленных местах или с нарушением закон. Поправки к Закону о государственной границе и ее охране вступят в силу 3 мая.
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