ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Как Украина оказывает цифровое сопротивление

Согласно исследованию Организации Объединенных Наций от 2022 года, чтобы избежать потери данных и перерывов в предоставлении электронных услуг, украинское правительство в течение нескольких дней перенесло данные из национальных центров данных в облачные серверы с хостингом в других странах Европы.

По данным исследования StrategEast, во избежание утечек персональных данных украинцев, часть государственных реестров и электронных услуг была отключена от интернета. Такая комбинация централизации и децентрализации инфраструктуры, данных и сервисов способствовала гибкой адаптации к материальным и цифровым угрозам войны.

Телекоммуникационный сектор Украины в 2021 году. Фото: UkraineInvest

При этом в киберпространстве Украина защищается довольно успешно, особенно в форме стихийного массового активизма. Как выяснила «Украинская Правда», уже 24 февраля 2022 года была выведена из строя автоматизированная система «Выборы», которая поддерживала иллюзию легитимности выборов российской власти. В результате этой кибератаки также были получены и переданы украинским правоохранительным органам данные о госслужащих страны-агрессора.

Украинский киберальянс, участники которого начали защищать цифровое пространство Украины от российских атак еще весной 2014 года, с началом полномасштабного российского вторжения усилил свою деятельность. В частности, по материалам, опубликованным киберальянсом, в 2022 году его представители взломали инфосистемы тюремного ведомства России, а также получили персональные данные российского руководства из государственных центров принятия решений.